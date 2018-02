Chiamatemi Francesco - Papa Bergoglio/ Film Canale 5 - come seguirlo in diretta streaming : Chiamatemi Francesco - Il Papa della gente, il Film in onda su Canale 5 oggi sulla storia di Jorge Maria Bergoglio. Nel cast: Rodrigo de la Serna, Sergio Hernández e Muriel Santa Ana, (Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 21:02:00 GMT)

Papa Francesco telefona alla mamma di un disabile/ Luciana Gallus e il dramma di Mattia : "pregherò per voi" : Papa Francesco telefona alla mamma di un 28enne disabile: Luciana Gallus, le battaglie e il dramma del figlio Mattia Montei. «Pregherò per voi'.

Programmi TV di stasera - domenica 11 febbraio 2018. Su Canale5 Chiamatemi Francesco - il film su Papa Bergoglio. Tornano Le Iene : Rodrigo De la Serna in Chiamatemi Francesco Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa A tre settimane dalle elezioni politiche del 4 marzo, i tre maggiori schieramenti politici che si contendono i voti degli Italiani saranno ospiti di Che Tempo che Fa. Si parte questa sera con Alessandro Di Battista per il Movimento 5 Stelle, domenica 18 e 25 febbraio sarà la volta invece dei candidati indicati rispettivamente dal centrodestra e dal centrosinistra.

Papa Francesco all'Angelus : 'Non malattie - ma peccato e corruzione causano impurità' : "Non si capisce l'opera di Cristo , non si capisce Cristo stesso, se non si entra nel suo cuore pieno di compassione ". Così Papa Francesco all'Angelus giornata mondiale del Malato e memoria della ...

Il film consigliato di oggi - domenica 11 febbraio : Chiamatemi Francesco – Il Papa della gente : Nella prima serata della domenica di Canale 5, una prima tv da non perdere! Il film consigliato di oggi, 11 febbraio, è Chiamatemi Francesco-Il Papa della gente, che racconta la storia della giovinezza di Jorge Bergoglio e di come è diventato Pontefice. Un meraviglioso film biografico per ripercorrere le tappe del Santo Padre dagli anni nell'ordine dei Gesuiti, durante la dittatura argentina di Videla, al 13 marzo 2013, data della sua

Papa Francesco a Poste Italiane : 'Non abbandonate capillarità del servizio e non sbuffate con i clienti' : 'Nel difficile equilibrio tra contenimento dei costi e competitività, abbiate sempre cura che l'attenzione al bilancio non vada a scapito della qualità del lavoro, né comprometta quel principio di ...

Ratzinger chiamò Papa Francesco dopo il Conclave/ Benedetto XVI : "prometto la mia totale obbedienza" : Joseph Ratzinger chiamò Papa Francesco dopo il Conclave: il Papa Emerito Benedetto XVI spiegò commosso a Bergoglio, 'prometto totale obbedienza'.

