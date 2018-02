Pamela | tre fermati per omicidio | l' indagine è chiusa

Indagini chiuse per l'omicidio di Pamela - sono tre le persone fermate : sono tutte di nazionalità nigeriana. Uno di loro cercava di scappare in Svizzera. sono indagati per omicidio oltre che per vilipendio e occultamento di cadavere -

Pamela - «indagine chiusa» a Macerata col fermo di altre 2 persone per omicidio : il procuratore capo Giovanni Giorgio mette il sigillo sull’inchiesta, che «coinvolge tre indagati»: tutti e tre nigeriani, tutti accusati dell’uccisione, del vilipendio e dell’occultamento del cadavere della diciottenne

