Pamela | pm | ' Risultati indagini sono ancora provvisori'

Pamela Mastropietro - procuratore Macerata : “Risultati ancora provvisori. Indagini non concluse” : Ieri il procuratore di Macerata Giovanni Giorgio aveva detto che l’indagine sulla morte di Pamela Mastropietro era “chiusa”. Oggi, forse anche in risposta a una intervista dello zio e avvocato della 18enne romana fatta a pezzi, l’alto magistrato fa un passo indietro. L’attività investigativa sinora svolta sul caso ha raggiunto “risultati da ritenersi ancora provvisori“, dato che “gli accertamenti di ...

