Pamela Mastropietro | procuratore Macerata | “Risultati ancora provvisori Indagini non

(Di domenica 11 febbraio 2018) Ieri ildiGiovanni Giorgio aveva detto che l’indagine sulla morte diera “chiusa”. Oggi, forse anche in risposta a una intervista dello zio e avvocato della 18enne romana fatta a pezzi, l’alto magistrato fa un passo indietro. L’attività investigativa sinora svolta sul caso ha raggiunto “risultati da ritenersi“, dato che “gli accertamenti di natura scientifica hanno tempi fisiologicamente non brevissimi”. Sono state necessarie ben due autopsie sul cadavere per capire che la vittima è stata colpita alla tempia e al fegato, ma per gli esiti degli esami tossicologici saranno necessari molti giorni. La ragazza, che è stata ripresa mentre entra in una farmacia per comprare una siringa, era scappata da una comunità di recupero e quindi la prima ipotesi è stata che potesse essere morta ...