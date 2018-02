Pamela | la Procura | ' Ancora provvisori i risultati delle indagini'

Morte Pamela - Procura : "Risultati delle indagini ancora provvisori" : Morte Pamela, Procura: "Risultati delle indagini ancora provvisori" In una nota, il Procuratore di Macerata fa sapere: "Gli accertamenti di natura scientifica hanno tempi fisiologicamente non brevissimi". E precisa: "No a giustizia sommaria". Sono tre le persone fermate nell'ambito dell'inchiesta sul ...

Morte Pamela - Procura : 'Risultati delle indagini ancora provvisori' - : In una nota, il Procuratore di Macerata fa sapere: "Gli accertamenti di natura scientifica hanno tempi fisiologicamente non brevissimi". E precisa: "No a giustizia sommaria". Sono tre le persone ...

Pamela Mastropietro - procuratore Macerata : “Risultati ancora provvisori. Indagini non concluse” : Ieri il procuratore di Macerata Giovanni Giorgio aveva detto che l’indagine sulla morte di Pamela Mastropietro era “chiusa”. Oggi, forse anche in risposta a una intervista dello zio e avvocato della 18enne romana fatta a pezzi, l’alto magistrato fa un passo indietro. L’attività investigativa sinora svolta sul caso ha raggiunto “risultati da ritenersi ancora provvisori“, dato che “gli accertamenti di ...

Morte Pamela - i fermati sono tre. Procuratore : "Indagine chiusa" : Morte Pamela, i fermati sono tre. Procuratore: "Indagine chiusa" Oltre a Innocent Oseghale, già arrestato, per la Morte della 18enne romana sono stati fermati il 29enne bloccato venerdì alla stazione di Milano e Desmond Lucky, già indagato ma finora a piede libero. Accelerazione alle indagini per "concreto pericolo ...

Pamela - tre persone fermate per omicidioIl Procuratore : “Per noi l’indagine è chiusa” : Pamela, tre persone fermate per omicidioIl Procuratore: “Per noi l’indagine è chiusa” Oltre a Innocent Oshegale e Lucky Desmond una terza persona è stata fermata con l’accusa di omicidio, vilipendio e occultamento di cadavere. Si tratta di un altro cittadino nigeriano arrestato a Milano mentre stava per fuggire in Svizzera. Continua a leggere L'articolo Pamela, tre persone fermate per omicidioIl Procuratore: “Per ...

Pamela - salgono a tre i fermati; la Procura : 'Indagine chiusa' : Trasferiti nel carcere di Montacuto ad Ancona, in isolamento, come Oseghale, anche gli ultimi due fermati: per loro l'accusa è di concorso in omicidio, vilipendio, distruzione e occultamento di ...

Pamela - tre persone fermate per omicidioIl Procuratore : "Per noi l'indagine è chiusa" : Oltre a Innocent Oshegale e Lucky Desmond una terza persona è stata fermata con l'accusa di omicidio, vilipendio e occultamento di cadavere. Si tratta di un altro cittadino nigeriano arrestato a Milano mentre stava per fuggire in Svizzera.

Omicidio di Pamela - il Procuratore : con i fermi di oggi “l’indagine è chiusa” : Salgono a tre i nigeriani fermati per la morte della giovane Pamela, la 18 enne romana scomparsa da una comunità di recupero il 29 gennaio scorso e ritrovata senza vita, con il corpo fatto a pezzi, due giorni dopo a Pollenza. Oltre a Innocent Oseghale, già arrestato, sono stati fermati il 29enne nigeriano bloccato ieri alla stazione di Milano e Des...

Pamela - per la Procura l'indagine è chiusa : "Riteniamo l'indagine chiusa". Lo ha detto all'Adnkronos il Procuratore di Macerata Giovanni Giorgi in merito all'inchiesta sulla morte di Pamela Mastropietro . "Per noi non ci sono altri indagati ...

Morte Pamela - i fermati sono tre. Procuratore : 'Indagine chiusa' | : Oltre a Innocent Oseghale, già arrestato, per la Morte della 18enne romana sono stati fermati il 29enne bloccato venerdì alla stazione di Milano e Desmond Lucky, già indagato ma finora a piede ...

Omicidio Pamela - la Procura di Macerata chiude indagine con 3 fermi : Roma, 10 feb. , askanews, - Oggi sono stati eseguiti altri due fermi per la morte di Pamela Mastropietro, la giovane il cui cadavere è stato ritrovato a pezzi in due valigie a Macerata. Si tratta di ...

Pamela - i fermati sono tre. Il Procuratore : "Indagine chiusa - uno stava fuggendo" : Salgono a tre i nigeriani fermati per la morte della giovane Pamela. Oltre a Innocent Oseghale, già arrestato, sono stati fermati il 29enne nigeriano bloccato ieri alla stazione di Milano e...

Pamela - fermati tre nigeriani. Il procuratore : 'Indagine chiusa' : Salgono a tre i nigeriani fermati per la morte della giovane Pamela . Oltre a Innocent Oseghal e, già arrestato, sono stati fermati il 29enne nigeriano bloccato ieri alla stazione di Milano e Desmond ...

Nigeriani ascoltati in Procura su morte Pamela Mastropietro : Milano, 9 feb. , askanews, 'Sono in corso e si protrarranno per l'intera giornata audizioni a chiarimenti di più soggetti di nazionalità nigeriana. Non sono stati effettuati fermi'. E' quanto si legge ...