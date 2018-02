Pamela | il caso non è chiuso | Risultati provvisori

Caso Weinstein - Pamela Anderson : «Se vai in una stanza d’hotel da sola - sai a cosa vai incontro» : Secondo Pamela Anderson le vittime di Harvey Weinstein avrebbero dovuto essere «più prudenti». L’ex bagnina più famosa della tv ha scelto queste parole per commentare lo scandalo che da quasi due mesi fa tremare il mondo del cinema e non solo. Dal primo articolo del New York Times – datato 5 ottobre 2017 – sono, infatti, tantissimi gli «uomini di potere» (l’ultimo è il famosissimo presentatore Usa Matt Lauer) che sono ...