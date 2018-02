: #BreakingNews Palermo,nasconde un migrante: arrestata - CybFeed : #BreakingNews Palermo,nasconde un migrante: arrestata - NotizieIN : Palermo,nasconde un migrante: arrestata -

una 35enne italiana residente a Pisa, accusata di favoreggiamento all'immigrazione clandestina. La donna è stata bloccata dalla Polizia di Frontiera in controlli sulle navi provenienti dalla Tunisia. Un giovanesenza documenti era nell'auto della donna, nascosto da una coperta. Il ragazzo è stato identificato e denunciato per violazione delle norme sull'immigrazione e affidato al comandante per il rimpatrio. La donna, condannata a 8 mesi,dovrà pagare 10mila euro di multa, sequestrata l'auto.(Di domenica 11 febbraio 2018)