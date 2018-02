Pagelle Sampdoria-Verona 2-0 | Barreto dovunque | Petkovic non incide

Pagelle Sampdoria-Torino 1-1 - Torreira sblocca il match : Pagelle Sampdoria-Torino 1-1 – Si è conclusa la prima gara valida per la 23^ giornata del campionato di Serie A, in campo si sono affrontate Torino e Sampdoria in una gara che ha dato spettacolo già dai primi minuti, partita che finisce in parità, un risultato giusto per quanto visto in campo. Inizio positivo per la squadra di Walter Mazzarri che va ad un passo dal gol con Iago Falque poi la reazione della Sampdoria che trova subito il ...