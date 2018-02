Pagelle Roma-Benevento 5-2 | Fantacalcio | i voti della partita Serie A 24^ giornata

Pagelle Roma-Benevento 5-2 : all’Olimpico brilla Under - nuovo disastro di Venuti : Pagelle Roma-Benevento – La Roma vince nella gara di campionato contro il Benevento ma rischia tantissimo contro gli uomini di De Zerbi che hanno disputato una partita di altissimo livello per 60 minuti. Cengiz Ünder toglie le castagne dal fuoco al tecnico Di Francesco, grandissima prestazione per il calciatore turco che prima serve l’assist a Dzeko e poi firma una doppietta fantastica. Al Benevento non è bastata una grande ...