Pagelle Roma-Benevento 5-2 | all’Olimpico brilla Under | nuovo disastro di Venuti

(Di domenica 11 febbraio 2018)– Lavince nella gara di campionato contro ilma rischia tantissimo contro gli uomini di De Zerbi che hanno disputato una partita di altissimo livello per 60 minuti. Cengiz Ünder toglie le castagne dal fuoco al tecnico Di Francesco, grandissima prestazione per il calciatore turco che prima serve l’assist a Dzeko e poi firma una doppietta fantastica. Alnon è bastata una grande prestazione di Guilherme che aveva gelato l’Olimpico nel primo tempo, torna in gol anche Dzeko, il momentaneo pareggio è stato firmato da Fazio. Sul punteggio di 4-1 marcatura anche di Brignola. Nel finale timbra il cartellino anche Defrel su calcio di rigore.(4-2-3-1) – Alisson 6; Florenzi 5,5, Manolas 5,5, Fazio 7, Kolarov 6,5; Gerson 5,5, Strootman 5,5;8 (De Rossi sv), Perotti 6 (Schick sv), El Shaarawy 5,5 ...