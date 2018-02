Pagelle Napoli-Lazio 4-1 | Fantacalcio | i voti della partita Serie A 24^ giornata

Pagelle Napoli-Lazio 4-1 : Zielinski e Milinkovic Savic fanno i fenomeni : 1/13 Gerardo Cafaro/LaPresse ...

LIVE Pagelle Napoli-Lazio - Serie A 2018 in DIRETTA : 1-1. Callejon risponde a De Vrij : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE in tempo reale delle Pagelle di Napoli-Lazio, big match della 24ma giornata di Serie A. I partenopei hanno bisogno di una vittoria per rispondere alla Juventus,...

Pagelle/ Napoli-Lazio : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 2017-2018 - primo tempo) : PAGELLE Napoli Lazio: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A 2017-2018. I protagonisti, i migliori e i peggiori: tutti i giudizi sul match allo stadio San Paolo(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 21:36:00 GMT)

LIVE Pagelle Napoli-Lazio - Serie A 2018 in DIRETTA : 0-1. De Vrij la sblocca subito : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE in tempo reale delle Pagelle di Napoli-Lazio, big match della 24ma giornata di Serie A. I partenopei hanno bisogno di una vittoria per rispondere alla Juventus, che ieri sera ha superato per 2-0 la Fiorentina, e tornare in testa alla classifica. Dall’altra parte la Lazio, reduce da due sconfitte consecutive in campionato, cecherà la grande impresa per uscire da questo momento di crisi. Restate quindi con ...

LIVE Pagelle Napoli-Lazio - Serie A 2018 in DIRETTA : la squadra di Sarri vuole tornare in vetta - quella di Inzaghi uscire dalla crisi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE in tempo reale delle Pagelle di Napoli-Lazio, big match della 24ma giornata di Serie A. I partenopei hanno bisogno di una vittoria per rispondere alla Juventus,...

LIVE Pagelle Napoli-Lazio - Serie A 2018 in DIRETTA : la squadra di Sarri vuole tornare in vetta - quella di Inzaghi uscire dalla crisi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE in tempo reale delle Pagelle di Napoli-Lazio, big match della 24ma giornata di Serie A. I partenopei hanno bisogno di una vittoria per rispondere alla Juventus, che ieri sera ha superato per 2-0 la Fiorentina, e tornare in testa alla classifica. Dall’altra parte la Lazio, reduce da due sconfitte consecutive in campionato, cecherà la grande impresa per uscire da questo momento di crisi. Restate quindi con ...

Pagelle / Benevento-Napoli (0-2) : Fantacalcio - i voti. Mertens Mvp con una perla (Serie A 23^ giornata) : PAGELLE Benevento Napoli: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata al Vigorito. Derby campano e testa-coda del campionato, Mertens protagonista assoluto(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 10:12:00 GMT)

Pagelle/ Benevento-Napoli (0-2) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 23^ giornata) : Pagelle Benevento Napoli: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata al Vigorito. Derby campano e testa-coda del campionato, con i partenopei a caccia del sogno scudetto(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 23:06:00 GMT)

Pagelle Benevento-Napoli 0-2 : magia di Mertens - Venuti disastroso : Pagelle Benevento-Napoli – Controsorpasso in vetta. Nel pomeriggio tutto facile per la Juventus che ha asfaltato il Sassuolo con il netto successo per 7-0, sorpasso in classifica per la Juventus che però è durato solo poche ore, nel posticipo domenicale della 23^ giornata infatti il Napoli ha risposto colpo su colpo e conquistato tre punti nella trasferta che poteva essere considerata insidiosa contro il Benevento. Sempre più determinante ...

Pagelle/ Benevento-Napoli : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 23^ giornata - primo tempo) : PAGELLE Benevento Napoli: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata al Vigorito. Derby campano e testa-coda del campionato, con i partenopei a caccia del sogno scudetto(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 21:35:00 GMT)

Le Pagelle : bocciato il Napoli - deludono le big : Le pagelle: bocciato il Napoli, deludono le big La montagna ha partorito solo tanti piccoli topolini. Nessuna slavina si è abbattuta sul campionato, che dopo il mercato di gennaio può guardare a fine maggio aspettando che il sole torni a scaldare i cuori dei tifosi rimasti al freddo durante questo freddo inverno. Gelati soprattutto i […] L'articolo Le pagelle: bocciato il Napoli, deludono le big sembra essere il primo su NewsGo.

Calciomercato / Le Pagelle : flop Napoli - all’Inter manca il colpo - Juventus e Milan fermi : Calciomercato, le pagelle: flop Napoli, all’Inter manca il colpo, Juventus e Milan fermi. Cala il sipario sulla sessione di trattative di gennaio: ecco un mini resoconto(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 13:49:00 GMT)

Calciomercato - le Pagelle : bocciato il Napoli - deludono tutte le big : Juventus e Milan praticamente immobili, all'Inter è mancato il colpo più atteso, la Roma si è messa in difficoltà da sola con Dzeko

Pagelle / Napoli Bologna (3-1) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 22^ giornata) : Le PAGELLE di Napoli Bologna: i voti della partita per il Fantacalcio, i giudizi a tutti i calciatori che sono scesi in campo al San Paolo. Vittoria in rimonta dei partenopei, ancora primim(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 17:19:00 GMT)