: #Oxfam, lo scandalo sessuale si allarga. Il Times cita anche altre ong che sarebbero coinvolte - Agenzia_Ansa : #Oxfam, lo scandalo sessuale si allarga. Il Times cita anche altre ong che sarebbero coinvolte - repubblica : Scandalo Oxfam, ministro Gb: 'È fallimento morale' - CybFeed : #BreakingNews Oxfam, ministro Gb: 'Fallimento morale' -

Uno scandalo sessuale che si allarga e mette nei guai ancora di più l', l'ong già al centro dell'inchiesta pubblicata sul Times. E se il quotidiano britannico parlava di orge con giovani prostitute appena dopo il terremoto del 2010 ad Haiti, pagate con i soldi dell' organizzazione, ora è il Ciad il teatro delle nuove accuse. E il Times cita anche Save the Children e Christian Aid. "Un" per, commenta Penny Mordaunt,ministra britannica per la Cooperazione, annunciando il rischio di un taglio dei fondi.(Di domenica 11 febbraio 2018)