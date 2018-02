Omicidio di Pamela Mastropietro | il procuratore | Le indagini non sono concluse

Pamela Mastropietro - i dubbi dello zio avvocato : “Lei aveva paura degli aghi”. L’ipotesi dell’Omicidio a sfondo sessuale : Marco Valerio Verni, zio di Pamela, la ragazza uccisa, fatta a pezzi e messa in due trolley a Macerata, e legale di famiglia, ha espresso i molti dubbi sull’omicidio della nipote e sull’annunciata chiusura del caso. Il legale in una intervista al Corriere della Sera esprime molte perplessità: “Per la Procura l’indagine è chiusa? Mi auguro voglia dire che quei tre hanno confessato. Spero che abbiano raccontato nel ...

Omicidio di Pamela : 'Quei due non sono amici miei' - tutti i depistaggi del terzo uomo : MACERATA Lo chiamavano Isha Boy oppure Lucky 10. E così viene registrato nei cellulari di Innocent Oseghale e Desmond Lucky. Il terzo uomo che entra nell'attico dell'orrore di via Spalato si chiama ...

Omicidio Pamela - i tre nigeriani incastrati grazie ai loro cellulari : Nonostante i tre continuino a respingere le accuse, gli inquirenti hanno pochi dubbi sulla loro responsabilità. A Innocent Oseghale, 29 anni, arrestato il 31 gennaio, si sono aggiunti Desmond Lucky, ...

Pamela - «indagine chiusa» a Macerata col fermo di altre 2 persone per Omicidio : il procuratore capo Giovanni Giorgio mette il sigillo sull’inchiesta, che «coinvolge tre indagati»: tutti e tre nigeriani, tutti accusati dell’uccisione, del vilipendio e dell’occultamento del cadavere della diciottenne

Omicidio di Pamela - il Procuratore : con i fermi di oggi “l’indagine è chiusa” : Salgono a tre i nigeriani fermati per la morte della giovane Pamela, la 18 enne romana scomparsa da una comunità di recupero il 29 gennaio scorso e ritrovata senza vita, con il corpo fatto a pezzi, due giorni dopo a Pollenza. Oltre a Innocent Oseghale, già arrestato, sono stati fermati il 29enne nigeriano bloccato ieri alla stazione di Milano e Des...

Pamela - indagati i nigeriani Il pm : Elementi per Omicidio : Altri due nigeriani sono stati fermati e adesso sono indagati per la morte di Pamela Mastropietro. Il quadro che emerge da questa vicenda ha sempre più i contorni dell'orrore. A quanto pare, secondo quanto riporta il Messaggero, un vero e proprio branco avrebbe messo nel mirino la povera Pamela. Gli inquirenti adesso si stanno concentrando sull'abitazione di Innocent Osenghale dove probabilmente la ragazza è stata fatta a pezzi. ...