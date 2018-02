Olimpiadi | troppo vento | la discesa libera rimandata a giovedì 

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Lisa Vittozzi può sognare nell’inseguimento - un errore di troppo per Dorothea Wierer : La sprint femminile di Biathlon ha emesso il suo verdetto. Laura Dahlmeier ha conquistato la medaglia d’oro davanti alla norvegese Marte Olsbu e alla ceca Veronika Vitkova. Per l’Italia, ottima sesta piazza per Lisa Vittozzi, mentre Dorothea Wierer si è classificata 18esima. Con questi risultati, entrambe le azzurre possono puntare ad un buon risultato nell’inseguimento. Quali possono essere le loro ambizioni? Per forza di ...