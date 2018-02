Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | tutti i risultati e i podi di domenica 11 febbraio

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Canada - Svizzera e OAR volano in semifinale nel misto. Spareggio Cina-Norvegia : Il Canada, la Svizzera e OAR sono le prime semifinaliste del torneo di doppio misto alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’ultima semifinalista sarà decisa dallo Spareggio da Cina e Norvegia in programma alle ore 12.05. Il Canada ha vinto il round robin grazie al bel successo per 7-3 ottenuto sui padroni di casa che sono così stati eliminati: Lawes e Morris hanno chiuso i conti grazie ai due punti raccolti nel settimo end. La ...

Medagliere Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la classifica aggiornata in tempo reale. Germania al comando : Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 sono in programma da giovedì 8 febbraio a domenica 25 febbraio. Più di due settimane di spettacolo tra neve e ghiaccio in Corea del Sud, 102 titoli in palio in 15 sport differenti, tanti Campioni pronti a darsi battaglia per la conquista delle tanto agognate medaglie. L’Italia vuole essere protagonista con una delegazione composta da ben 121 atleti, la più numerosa di tutti i tempi eccezion fatta ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Canada in fuga con Tessa Virtue e Scott Moir - Anna Cappellini e Luca Lanotte quarti nella short dance : Seconda giornata di competizioni per il Pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018, che vede quest’oggi la prosecuzione del team event già iniziato venerdì. La terza tappa di questa lunga prova a squadre è stata rappresentata dalla short dance. Come da pronostico, a comandare questo segmento di gara sono i canadesi Tessa Virtue e Scott Moir, che con la loro short dance da 80.51 punti permettono alla formazione ...

Olimpiadi Invernali 2018 - Pyeongchan/ Risultati live - medagliere - programma - italiani in gara oggi 11 febbraio : Olimpiadi invernali Pyeongchang 2018: i Risultati live, il programma e gli italiani in gara. oggi 11 febbraio il medagliere si arricchirà con sette finali(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 02:19:00 GMT)

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti gli italiani in gara oggi (domenica 11 febbraio). Programma - orari e tv. Come vedere gli azzurri in Diretta Streaming : Sono 23 gli italiani in gara oggi domenica 11 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Grande attesa per la discesa libera con Dominik Paris, Peter Fill e Christof Innerhofer. Si spera nell’impresa di Nicola Tumero sui 5000m di speed skating, Kevin Fischnaller può rimontare nello slittino. Attenzione a Lukas Hofer e Dominik Windisch nella sprint di biathlon. Imperdibile Carolina Kostner nel team event insieme alle due coppie ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutte le gare di oggi (domenica 11 febbraio) e gli italiani in gara. Programma - orari e tv. Come vederle in Diretta Streaming : oggi domenica 11 febbraio si assegnano ben 7 titoli alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Ci aspetta una giornata letteralmente infinita, ore appassionanti in compagnia sulla neve e sul ghiaccio della Corea del Sud: i più grandi campioni del circuito si daranno battaglia per conquistare le tanto ambite medaglie. Una delle gare più attese sarà sicuramente la discesa libera maschile, un evento imperdibile che apre il Programma di sci ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 UFFICIALE! Rinviata per vento la discesa maschile. Raffiche oltre i 70km/h - impossibile gareggiare : Le previsioni del tempo lo avevano già annunciato nei giorni scorsi e, purtroppo, quello che sembrava essere solamente un rischio è diventato realtà. La discesa maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 – prevista per questa notte alle ore 3 – non si disputerà e sarà Rinviata a data da destinarsi. Il vento ha reso impossibile il regolare svolgersi della gara, con Raffiche che hanno superato i 70km/h. Per tutti gli ...

Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018/ Discesa libera M streaming video e diretta tv - orario e risultato live : diretta Discesa libera Olimpiadi Pyeongchang 2018 streaming video e tv, orario e risultato live della gara di sci: i favoriti e gli azzurri (oggi 11 febbraio)(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 00:19:00 GMT)

Numeri - statistiche e record delle Olimpiadi Invernali in Corea del Sud : Pyeongchang 2018 è ventitreesima edizione dei Giochi Olimpici invernali, la settima dopo la svolta del 1994 che ha collocato Giochi estivi e invernali in anni pari diversi. È la prima olimpiade invernale Coreana, seconda in totale se consideriamo anche i Giochi Estivi (Seul 1988). Questa edizione potrebbe risultare storica soprattutto sul versante politico, visto il riavvicinamento fra le due Coree dettato proprio ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Lukas Hofer e Dominik Windisch outsider nella sprint maschile : Ad Anterselva, nell'ultimo appuntamento di Coppa del Mondo prima della rassegna a Cinque Cerchi, sembra aver trovato la miglior condizione nel fondo. Quando in giornata, non teme nessuno sugli sci, ...

Freestyle - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : primo titolo nelle moguls. Cox - Laffont - Naude e Dufour : lotta aperta : Domenica 11 febbraio si assegnerà il primo titolo nello sci Freestyle. Spazio alle moguls femminile che si preannunciano estremamente avvincenti. Precedute dall’ultimo turno di qualificazione (che assegnerà dieci posti ulteriori per l’atto conclusivo), le Finali basate su tre prove dovrebbero essere estremamente combattute viste i risultati ottenuti in qualifica e quello che si è visto nell’arco dell’intera stagione. ...

Olimpiadi Invernali Pyeongchang - la fisica degli sport invernali : (Foto: Getty Images) Li abbiamo appena salutati come uno dei più grandi show mai prodotti dal genere umano. Uno spettacolo sportivo, mediatico e commerciale senza precedenti. Ma nelle Olimpiadi invernali di Pyeongchang c’è anche molto altro. La fisica, per esempio. Dai salti degli snowboarder al momento angolare dei pattinatori, passando per l’attrito delle pietre da curling, gli spunti non mancano di certo. E ce n’è tanti da riempire un manuale ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Lukas Hofer e Dominik Windisch outsider nella sprint maschile : Laura Dahlmeier, oggi, si è imposta nella sprint femminile di Biathlon ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018. Domani sarà invece il turno degli uomini, che faranno il loro esordio nello stesso format di gara alla stessa, con il via previsto alle 12.15 italiane: per l’Italia saranno impegnati Lukas Hofer, Dominik Windisch, Thomas Bormolini e Giuseppe Montello. Andiamo ad analizzare uno per uno quali possono essere le loro ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la startlist e gli accoppiamenti dei 5000 metri. Orario d'inizio della gara. L'Italia ... : Naturalmente sarà possibile vederla anche su Eurosport 2 ed in Diretta Streaming su pc, smartphone e tablet , sia sul sito della Rai sia sul Player di Eurosport, . Di seguito la startlist e gli ...