Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | tutti gli italiani in gara oggi domenica 11

oggi domenica 11 febbraio si assegnano ben 7 titoli alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Ci aspetta una giornata letteralmente infinita, ore appassionanti in compagnia sulla neve e sul ghiaccio della Corea del Sud: i più grandi campioni del circuito si daranno battaglia per conquistare le tanto ambite medaglie. Una delle gare più attese sarà sicuramente la discesa libera maschile, un evento imperdibile che apre il Programma di sci ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 UFFICIALE! Rinviata per vento la discesa maschile. Raffiche oltre i 70km/h - impossibile gareggiare : Le previsioni del tempo lo avevano già annunciato nei giorni scorsi e, purtroppo, quello che sembrava essere solamente un rischio è diventato realtà. La discesa maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 – prevista per questa notte alle ore 3 – non si disputerà e sarà Rinviata a data da destinarsi. Il vento ha reso impossibile il regolare svolgersi della gara, con Raffiche che hanno superato i 70km/h. Per tutti gli ...

Numeri - statistiche e record delle Olimpiadi Invernali in Corea del Sud : Pyeongchang 2018 è ventitreesima edizione dei Giochi Olimpici invernali, la settima dopo la svolta del 1994 che ha collocato Giochi estivi e invernali in anni pari diversi. È la prima olimpiade invernale Coreana, seconda in totale se consideriamo anche i Giochi Estivi (Seul 1988). Questa edizione potrebbe risultare storica soprattutto sul versante politico, visto il riavvicinamento fra le due Coree dettato proprio ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Lukas Hofer e Dominik Windisch outsider nella sprint maschile : Ad Anterselva, nell'ultimo appuntamento di Coppa del Mondo prima della rassegna a Cinque Cerchi, sembra aver trovato la miglior condizione nel fondo. Quando in giornata, non teme nessuno sugli sci, ...

Freestyle - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : primo titolo nelle moguls. Cox - Laffont - Naude e Dufour : lotta aperta : Domenica 11 febbraio si assegnerà il primo titolo nello sci Freestyle. Spazio alle moguls femminile che si preannunciano estremamente avvincenti. Precedute dall’ultimo turno di qualificazione (che assegnerà dieci posti ulteriori per l’atto conclusivo), le Finali basate su tre prove dovrebbero essere estremamente combattute viste i risultati ottenuti in qualifica e quello che si è visto nell’arco dell’intera stagione. ...

Olimpiadi Invernali Pyeongchang - la fisica degli sport invernali : (Foto: Getty Images) Li abbiamo appena salutati come uno dei più grandi show mai prodotti dal genere umano. Uno spettacolo sportivo, mediatico e commerciale senza precedenti. Ma nelle Olimpiadi invernali di Pyeongchang c’è anche molto altro. La fisica, per esempio. Dai salti degli snowboarder al momento angolare dei pattinatori, passando per l’attrito delle pietre da curling, gli spunti non mancano di certo. E ce n’è tanti da riempire un manuale ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Lukas Hofer e Dominik Windisch outsider nella sprint maschile : Laura Dahlmeier, oggi, si è imposta nella sprint femminile di Biathlon ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018. Domani sarà invece il turno degli uomini, che faranno il loro esordio nello stesso format di gara alla stessa, con il via previsto alle 12.15 italiane: per l’Italia saranno impegnati Lukas Hofer, Dominik Windisch, Thomas Bormolini e Giuseppe Montello. Andiamo ad analizzare uno per uno quali possono essere le loro ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la startlist e gli accoppiamenti dei 5000 metri. Orario d'inizio della gara. L'Italia ... : Naturalmente sarà possibile vederla anche su Eurosport 2 ed in Diretta Streaming su pc, smartphone e tablet , sia sul sito della Rai sia sul Player di Eurosport, . Di seguito la startlist e gli ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la startlist e gli accoppiamenti dei 5000 metri. Orario d’inizio della gara. L’Italia si aggrappa a Tumolero e Giovannini : Arriva il momento dei 5000 metri, ai Giochi Olimpici, anche per quanto concerne lo Speed skating maschile. Tra i 22 atleti qualificati per la gara e la caccia alle medaglie ci sono anche tre italiani: Andrea Giovannini, Davide Ghiotto e Nicola Tumolero. Fari puntati su quest’ultimo con il titolo europeo della distanza in tasca, quarto nella classifica di Coppa del Mondo di specialità e giunto secondo nell’ultima tappa di Erfurt, in ...

Olimpiadi Invernali 2018 : Operazione disgelo?! : Perciò, ammoniscono commentatori internazionali, di starte ben attenti perchè Kim Jong-un è un grande imbroglione, così come lo è stato il nonno ed il padre, e aggiungono, che il mondo intero non ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018. Skiathlon maschile : Cologna : assalto a Klaebo. Francesco De Fabiani per la sorpresa : Si apre con l’ultimo Skiathlon della storia (almeno per ora) il programma dello sci di fondo maschile e si preannuncia subito una gara spettacolare e apertissima, con qualche piccola speranza anche per la squadra azzurra di lottare per le posizioni di vertice. Due i favoriti d’obbligo ma il lotto dei pretendenti al podio è piuttosto lungo e di altissima qualità. Johannes Klaebo vorrà subito mettere in chiaro la sua aspirazione a cannibalizzare ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Italia - credici! Tumolero e Giovannini sognano la medaglia nei 5000 metri. Kramer ha già l’oro in tasca? : Domani alle ore 8.00 l’Oval di Gangneung sarà teatro di una delle gare classiche del panorama dello Speed skating. Una sfida di resistenza quella dei 5000 metri per gli skater più veloci in questi Giochi Olimpici Invernali 2018 di PyeongChang (Corea del Sud). Una gara che vedrà al via uno dei personaggi più importanti del panorama mondiale, ovvero l’olandese Sven Kramer e poi una squadra Italiana che ha in Nicola Tumolero ed Andrea ...

Slittino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : domani le ultime due manche. Felix Loch per l’oro - Kevin Fischnaller ci prova : Tutto ancora molto aperto, tralasciando la medaglia d’oro che sembra essere praticamente assegnata. Il catino di PyeongChang, in questa prima giornata ha insegnato però che di scontato non c’è niente. Condizioni davvero difficili, materiali da scegliere alla perfezione e guida che deve essere perfetta, senza il minimo errore. domani le ultime due discese per quanto riguarda la gara olimpica di Slittino singolo maschile: ad ora di ...