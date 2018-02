Olimpiadi invernali | dalle nigeriane del bob allo sciatore di Timor Est fino al fondista

Slittino - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : il programma di lunedì 12 febbraio e le azzurre in gara. Gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming : Dopo le prime medaglia assegnate nello Slittino singolo uomini, tocca alle donne fare il loro esordio all’Alpensia Sliding Centre per le prime due manche dello Slittino singolo. Dalle ore 11.50 italiane, infatti, scatterà la prima metà della gara (la seconda discesa sarà a seguire) che domani vedrà definire il suo podio. Le grandi favorite, com’è ben noto, saranno le tedesche Natalie Geisenberger, Dajana Eitberger e Tatjana Huefner ...

Salto con gli sci - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : il programma di lunedì 12 febbraio e le azzurre in gara. Gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming : Domani, lunedì 12 febbraio, tocca al Salto femminile. Le saltatrici si cimenteranno alle ore 13.50 nella prova olimpica sul trampolino HS109, lo stesso dal quale ieri gli uomini si sono sfidati. La gara vede tutte le atlete a caccia di Maren Lundby, autentica dominatrice della stagione e favorita numero uno per la medaglia d’oro. In gara, ci saranno ben quattro azzurre. Lara Malsiner e Manuela Malsiner possono ambire a un piazzamento fra ...

Speed skating - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : il programma di lunedì 12 febbraio e le azzurre in gara. Gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming : Terzo titolo olimpico in palio nello Speed skating: il pattinaggio di velocità su pista lunga prosegue la rassegna a cinque cerchi con la prova dei 1500 metri femminili. Tra le 28 atlete qualificate per la gara ci sono anche due italiane: Francesca Lollobrigida e Francesca Bettrone. Francesca Lollobrigida attualmente è 38a in classifica di Coppa del Mondo di distanza, con 13 punti, mentre Francesca Bettrone, che non ha conquistato punti, era la ...

Snowboard - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : si assegna il titolo nello slopestyle femminile. Il vento scombinerà anche le gerarchie? : Il vento ha scombinato i piani degli organizzatori delle gare di Snowboard alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang: le qualifiche dello slopestyle femminile sono state cancellate e così, questa notte, alle ore 2.00 italiane ci sarà un’atipica finale a 26 atlete, disputata su sole due run. Questo potrebbe rendere meno spettacolare la finale, con le big costrette a fare subito il punteggione, avendo una discesa in meno a propria ...

Biathlon - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : di nuovo in pista per l'inseguimento - Dominik Windisch e Lukas Hofer puntano in alto - ma ... : IN TV La 12,5km ad inseguimento sarà trasmessa in diretta dalle ore 12.15 su Eurosport ed in diretta streaming su Eurosport Player e Premium Play. Vedremo se anche il palinsesto Rai riuscirà a ...

Sci alpino - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : chi traccerà le due manche di gigante? La prima tocca a Giovanni Rulfi : Dopo il rinvio della discesa libera maschile, finalmente il programma dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang può cominciare. Lo farà proprio con una della gare più attese dalla squadra azzurra, quel gigante femminile che vede ben quattro italiane in lotta per un piazzamento sul podio. Federica Brignone, Sofia Goggia, Manuela Moelgg e Marta Bassino. Questo il quartetto che proverà a regalare la seconda medaglia all’Italia ...

Salto con gli sci - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : le speranze delle azzurre. Manuela e Lara Malsiner puntano ai primi 15 posti : Nella giornata di domani sul trampolino HS 109 del comprensorio di Alpensia andrà in scena la seconda gara valida per il Salto con gli sci alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Di seguito, andiamo a vedere quali possono essere le ambizioni delle quattro atlete italiane impegnate in gara. Malsiner Manuela: la più esperta delle sorelle Malsiner, che al momento sembrano avere un potenziale simile. Alla vigilia sembrava potesse ambire ad un ...

Pattinaggio di figura - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : l’Italia si stringe con Anna Cappellini e Luca Lanotte per il podio nel Team Event : Questa notte può essere nostra. Il destino dell’Italia nella gara a squadre delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 passerà tra le lame della regina Carolina Kostner, tra quelle dell’astro nascente Matteo Rizzo e della coppia di danzatori sul ghiaccio formata da Anna Cappellini e Luca Lanotte. Gli atleti allenati da Paola Mezzadri, al contrario dl quello che accadrà nel libero femminile, si scontreranno con le stesse ...

Biathlon - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : di nuovo in pista per l’inseguimento - Dominik Windisch e Lukas Hofer puntano in alto - ma occhio a Fourcade! : Dopo le incredibili emozioni della 10km sprint (clicca qui per la cronaca) con la prima medaglia di PyeongChang2018 per i nostri colori, il bronzo di Dominik Windisch, si torna subito a gareggiare con la prova ad inseguimento. 12.5 chilometri (la gara prenderà il via alle 12.15 italiane, le 20.15 coreane) che, se possibile, ci regaleranno ancor più colpi di scena e intensità rispetto ad oggi. I motivi? Sono numerosi. In primo luogo vedremo se il ...

Curling - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : si entra nel vivo del torneo doppio misto con le semifinali Canada-Norvegia e Svizzera-OAR : Canada, Svizzera, atleti olimpici della Russia e Norvegia si giocheranno le medaglie nel torneo doppio misto di Curling alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. Quattro squadre di altissimo livello e che hanno rispettato il pronostico andando ad ottenere il pass per le semifinali, che offriranno sicuramente grande spettacolo sul ghiaccio coreano. Andiamo quindi ad analizzare le due partite che decreteranno le finaliste di questo torneo. Nel ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : tutti gli azzurri in gara domani (lunedì 12 febbraio). C’è Carolina Kostner : Terza giornata di competizioni per il Pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018, che vedrà la conclusione del team event già iniziato venerdì, ancor prima della cerimonia inaugurale. In programma lunedì, vedremo il programma libero maschile, quello femminile ed infine la free dance, al termine della quale verranno assegnate le medaglie della prova a squadre. L’Italia schiererà Matteo Rizzo, Carolina Kostner e ...

Olimpiadi invernali 2018 - PYEONGCHANG/ Risultati - italiani - programma. L'Italia è 11^ nel medagliere : OLIMPIADI INVERNALI PYEONGCHANG 2018: i Risultati live, il programma e gli italiani in gara. Oggi 11 febbraio il medagliere si arricchirà con sette finali(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 16:31:00 GMT)

Slittino - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Sandra Robatscher ed Andrea Voetter si giocano il posto nel team-relay : Terminato il singolo maschile, che poche ore fa ha assegnato le medaglie al termine di una gara clamorosa, domani si torna a gareggiare per quanto riguarda lo Slittino, con le donne impegnate nelle prime due run del singolo femminile. Sul ghiaccio olimpico di PyeongChang saranno impegnate, ovviamente, anche due azzurre: si tratta di Sandra Robatscher e Andrea Voetter, che oltre a giocarsi un risultato importante, avranno a disposizione la gara ...