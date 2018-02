Nuovo raid di Israele in Siria contro postazioni iraniane | Netanyahu | violata la nostra

Tensione alle stelle tra Damasco - Teheran e Tel Aviv - Nuovo raid israeliano in Siria : Tensione alle stelle tra Siria, Iran e Israele. L'abbattimento da parte di Tel Aviv di un drone iraniano, partito dalla Siria, ha scatenato infatti una vera e propria giornata di guerra sulle alture ...

Ad Afrin incombe l'ombra di un Nuovo massacro yazida sotto i raid turchi : Un dramma nel dramma sta per consumarsi nel distretto di Afrin, in Siria, dove i bombardamenti dell'operazione militare lanciata dalla turchia nel Rojava il 20 gennaio hanno già causato la morte di centinaia di persone.Un folto gruppo di yazidi, una minoranza di origine e di lingua curda con una propria religione, rischia un nuovo massacro come ha raccontato un leader religioso rifugiato negli Stati Uniti, Pir Shammo, a "Voice of ...

Siria - Nuovo raid israeliano vicino a Damasco : Questa mattina, poco prima dell’alba, l’aviazione israeliana ha colpito per la seconda volta il centro di ricerche militari di Jimrayah, pochi chilometri a Nord di Damasco. I cacciabombardieri, secondo fonti Siriane, hanno lanciato i loro missili dallo spazio aereo libanese, alcuni ordigni sarebbero stati intercettati dalle difese anti-aeree Sirian...

MSI presenta GE63/73 Raider RGB : un Nuovo interessante laptop da gaming : MSI ha colto l'occasione del CES 2018, appena conclusosi, per mostrare in anteprima alcune novità con cui l'azienda intende rafforzare ulteriormente il proprio ruolo da protagonista nell'ambito dei gaming laptop. La serie GE sarà ampliata con il nuovo GE63/73 Raider RGB, caratterizzato da un nuovo look ispirato alle fuoriserie del futuro.I dettagli del comunicato:La cover di queste nuove proposte, infatti, potrà essere personalizzata a proprio ...

Scuole saccheggiate - Nuovo raid : rubati 16 computer all'istituto Bracco : Ladri a caccia di computer, nuovo raid nelle Scuole napoletane. Stavolta è stato preso di mira l'istituto Bracco di via Arno, dove alle 8 di stamattina il preside ha scoperto il furto di...

Utili consigli per affrontare Aggron in Pokémon GO : Nuovo raid Boss davvero ostico : Gennaio non ha regalato fino a questo momento grandissime novità per gli allenatori di Pokèmon GO in possesso di un device Android o iOS, fatta eccezione per gli eventi che abbiamo trattato anche nella giornata di ieri sulle nostre pagine. Oggi 24 gennaio, però, tocca necessariamente prendere in esame un aggiornamento automatico che potrebbe far piacere a tanti utenti, visto che sta facendo il suo ingresso in campo un personaggio invocato a gran ...

Tomb Raider - il Nuovo trailer ufficiale italiano : Svelato il nuovo trailer ufficiale italiano di Tomb Raider, film ispirato al popolare videogioco della Square Enix, Crystal Dynamics e Eidos Montreal, e atteso nelle sale italiane a partire dal 15 marzo 2018. Prodotto da Warner Bros. Pictures e Metro-Goldwyn-Mayer Pictures, “Tomb Raider” racconta la storia di una giovane e risoluta Lara Croft e dell’avventura che […] L'articolo Tomb Raider, il nuovo trailer ufficiale italiano sembra essere ...

Alicia Vikander è perfetta nel Nuovo trailer di Tomb Raider : Il mito di Angelina Jolie in versione Lara Croft è ufficialmente a rischio. Chi pensava che Alicia Vikander fosse troppo signorina per bene per vestire i panni della celebre profanatrice di Tombe, nata dal mondo dei videogiochi e poi approdata al cinema, si sbagliava. Basta dare un’occhiata al nuovo trailer italiano del Tomb Raider firmato da Roar Uthaug per rendersene conto. Qui troviamo infatti l’attrice energica, determinata e ...

Tomb Raider : Il Nuovo trailer del film è online! : Sulla base degli ultimi videogiochi prodotti dalla “Crystal Dynamics”, “Tomb Raider” è pronto a sbarcare al cinema, presentandosi con un nuovo trailer! Da Angelina Jolie a Alicia Vikander! Nel 2011 la GK films – divisione della Warner – acquistò i diritti di Tomb Raider con l’intenzione di produrre un nuovo film sulla ragazza avventuriera molto famosa nel mondo dei videogiochi: Lara Croft. Produrre un ...

Pubblicato il Nuovo trailer ufficiale del film di Tomb Raider : E' stato oggi Pubblicato il trailer ufficiale italiano di Tomb Raider, pellicola dedicata all'avventuriera videoludica molto amata dai fan.Tomb Raider è un film del 2018 diretto da Roar Uthaug, basato sull'omonimo videogioco del 2013 creato da Crystal Dynamics. Ecco di seguito il trailer appena Pubblicato:La pellicola è un reboot della saga cinematografica ispirata alla celebre serie videoludica e ha come protagonista Alicia Vikander nei panni ...

“Kronos-il tempo della scelta” – Il Nuovo talk politico di Raidue con Annalisa Bruchi e Giancarlo Loquenzi. : Con il cambio direzionale avvenuto a Raidue lo scorso ottobre (Andrea Fabiano ha preso il posto di Ilaria Dallatana alla direzione), si sono rimodulati un po’ i palinsesti della rete. Via il palinsesto che strizzava l’occhio un po’ all’Italia1 di qualche decennio fa, si sta tornando un po’ a qualche anno fa quando la rete […] L'articolo “Kronos-il tempo della scelta” – Il nuovo talk politico ...

Galleria Umberto - Nuovo raid : nuovo raid delle baby gang questa notte nella Galleria Umberto. A nulla sono valsi gli allarmi dei giorni scorsi. È stato rubato nuovamente l'albero di Natale. Un atto di teppismo che è diventato una ...