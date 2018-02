Notizie Chelsea | Conte | ”Se il club deciderà di mandarmi via sarà perché non sono

lanotiziasportiva

(Di domenica 11 febbraio 2018) Il tecnico delAntonioha parlato in conferenza stampa del suo futuro alla vigilia del Monday Night contro il West Bromwich Albion. L’allenatore del, Antonio, si è presentato oggi in conferenza stampa, alla vigilia della partita contro il West Bromwich Albion in programma domani sera a Stamford Bridge per la ventisettesima giornata di Premier League. Tanti i temi trattati, vediamo assieme le dichiarazioni più interessanti che riguardano il suo futuro sulla panchina dei Blues: “Penso che continui a lavorare con un manager o un allenatore non a causa di ciò che ottiene in una stagione, mati fidi di lui. Allora costruisci qualcosa con lui. Ma ciò non significa che devi vincere qualcosa,non è semplice. Specialmente in Inghilterra, non è semplice. Nella mia visione, puoi vincere ma, allo stesso tempo, ilpotrebbe non essere felice ...