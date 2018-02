“Non ho fatto altro che vomitare” Ermal Meta-Moro e il clamoroso retroscena I vincitori

Ermal Meta & Fabrizio Moro a Sanremo 2018 : è uscito il video di “Non mi avete fatto niente” : Ermal Meta e Fabrizio Moro hanno pubblicato il video ufficiale di “Non mi avete fatto niente”, canzone con la quale sono in gara al Festival di Sanremo 2018. Come anticipato dall‘anteprima condivisa da Ermal e Fabrizio qualche giorno prima dell’inizio di Sanremo 2018, la clip che accompagna la canzone è un concentrato di emozioni e rispecchia a pieno il testo del brano. Il video di “Non mi avete fatto ...

Macerata - Renzi : “Non abbiamo giocato la carta dello sfascio e della distruzione. Minniti? Ha fatto molto per la sicurezza” : Nell’ultimo mese di campagna elettorale Matteo Renzi riprende con le dirette Facebook per dialogare con simpatizzanti e militanti Pd. E durante il ‘matteorisponde’ affronta anche i temi della tentata strage commessa da Luca Traini a Macerata e e misure che propone di mettere in campo sul tema dell’immigrazione. “Traini – afferma il segretario del Partito Democratico – il potenziale killer di sei ragazzi ...

Conferenza stampa di Ermal Meta e Fabrizio Moro - le dichiarazioni a Sanremo 2018 (video) : “Non avrebbe senso aver fatto quello di cui siamo accusati” : La prima Conferenza stampa di Ermal Meta e Fabrizio Moro dopo il polverone sollevato per la canzone Non mi avete fatto niente, si è tenuta oggi all'Ariston Roof. I due artisti, tra i Campioni del Festival di Sanremo 2018, hanno presentato anche Michele Placido, regista del videoclip ufficiale, che ha raccontato la nascita della sceneggiatura e delle idee ispirate dal testo del brano. Meta, Moro e Febo sono gli autori del brano e vantano una ...

“Non mi sembra il caso’’. Sanremo 2018 - il primo (serissimo) inconveniente di Michelle ha a che fare con Eros Ramazzotti. Boom! Davanti a Trussardi - ecco cosa ha fatto la Hunziker. “Solo” un dettaglio? Sarà - ma non è sfuggito a nessuno. Ahi : Hanno conquistato tutti. E ormai è evidente che Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino siano le vere star di questo Festival di Sanremo 2018. Simpatici, autoironici, belli, spigliati, stanno dando dimostrazione di cosa significhi essere istrionici. Non solo conducono (bene) ma cantano. E ballano pure. E la loro esibizione di ieri sulle note di Despacito ha convinto tutti. Una esibizione sorprendente, grazie alla quale i due hanno dimostrato ...

Sanremo 2018 - scoppia il caso Meta – Moro. A rischio squalifica per il brano “Non mi avete fatto niente” : Iniziano le polemiche al Festival di Sanremo targato Claudio Baglioni. Come anticipato da Altro Spettacolo, nella tarda serata di ieri, la canzone “Non mi avete fatto niente” di Ermal Meta e Fabrizio Moro (tra i favoriti di questa edizione) mostra delle similitudini molto marcate con il brano “Silenzio”, interpretato da Ambra Calvani e Gabriele De Pascali e presentato alle selezioni di Sanremo Giovani per l’edizione 2016. L’autore del ...

ANALISI/ Video - testo di “Non mi avete fatto niente” canzone di Ermal Meta e Fabrizio Moro (Sanremo 2018) : testo di “Non mi avete fatto niente”, ANALISI della canzone di Ermal Meta e Fabrizio Moro a Sanremo 2018. I temi del brano: vita e terrorismo. Il Video dell’intervista prima del Festival.(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 15:50:00 GMT)

Individuato l’autore dell’attacco alla piattaforma Rousseau : “Non l’ho fatto per politica” : Individuato l’autore dell’attacco alla piattaforma Rousseau: “Non l’ho fatto per politica” Si tratta di un trentenne veneto che si firmava “Evariste Galois” Continua a leggere L'articolo Individuato l’autore dell’attacco alla piattaforma Rousseau: “Non l’ho fatto per politica” sembra essere il primo su NewsGo.

“Non ho nulla da dirti”. Isola dei Famosi - avete visto che è successo in diretta? Attimi di tensione dopo l’eliminazione di Nadia Rinaldi. Non tutti ci hanno fatto caso : quel particolare e le parole (acidissime) della’attrice romana : Nessuno si aspettava niente di meglio da Nadia Rinaldi, la seconda eliminata dell’Isola dei Famosi. Nadia deve lasciare il reality show: al televoto ottiene il 50% delle preferenze contro il 35% di Rosa e il 15% di Francesca. Sale a 4 quindi il numero dei concorrenti tornati in Italia (due per eliminazione da nomination, due per essersi ritirati per altri motivi: vedi Francesco Monte e Chiara Nasti). Ma quello che ha fatto veramente ...

Clamoroso attacco del Barcellona a Neymar : “Non sarà mai come Messi - ecco cosa hanno fatto lui e suo padre” : Clamoroso attacco del Barcellona a Neymar. Il vicepresidente del club blaugrana, Jordi Mestre, non ha risparmiato parole durissime nei confronti del brasiliano, passato in estate al Psg. ecco le dichiarazioni del dirigente catalano ai microfoni di ‘Diario Sport’: “Neymar e suo padre non sono stati onesti con noi. Se fosse venuto da noi e avesse detto: ‘voglio andare’, come hanno fatto Fabregas, Pedro, Alexis Sanchez e Mascherano, ...

Ermal Meta & Fabrizio Moro hanno pubblicato il video teaser di “Non mi avete fatto niente” : Ermal Meta e Fabrizio Moro ti hanno dato un assaggio di come sarà il video di “Non mi avete fatto niente”, la loro prima canzone insieme. Con questo brano i due artisti parteciperanno al Festival di Sanremo 2018. Come puoi vedere dal teaser condiviso sui profili social di Ermal e Fabrizio, il video di “Non mi avete fatto niente” sarà un concentrato di forti emozioni. Nella breve clip si intravedono degli scenari di guerra. #teaser ...

Ermal Meta & Fabrizio Moro in gara a Sanremo 2018 con la canzone “Non mi avete fatto niente” : Ermal Meta e Fabrizio Moro sono pronti a fare il loro ritorno sul palco del Festival di Sanremo, ma questa volta sarà più speciale delle altre. Sarà infatti la primissima volta che i due cantautori uniranno le forze e le voci, tentando di vincere insieme l’edizione 2018 del festival. [arc id=”d83ed610-0d75-11e7-bffd-a4badb20dab5″] Ermal e Fabrizio porteranno all’Ariston il loro brano “Non mi avete fatto ...

Girolamo Perrone/ La sorella del 24enne fatto investire e uccidere dalla suocera : “Non sapevamo delle nozze” : Girolamo Perrone, fatto investire e uccidere dalla suocera. La sorella del 24enne rivela: “Non sapevamo delle nozze”. I primi sospetti sono sorti ai funerali. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 17:40:00 GMT)

In edicola sul Fatto del 14 gennaio – Intervento esclusivo di Grillo : “Non lascio i 5 Stelle” : L’Intervento. “Ma è possibile smentire le voci?” Grillo: “Basta con le fake news Io il Movimento non lo lascio” È possibile smentire delle voci? Starei abbandonando il movimento, una pioggia di testate lo ripete in tutte le versioni possibili. Stanno articolando questa stupidaggine con una sola costante: sono io che abbandono loro, non loro che abbandonano me. Perché in mezzo a questo uragano di idiozie sparate a casaccio nessuno si sbaglia e ...