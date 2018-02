Non è in discussione l' alleanza con la Lega | ma con Bergamin

“Che bel Sanremo - manca solo Topo Gigio”. Utenti in rivolta contro il Festival : quell’annuncio - piaciuto davvero a pochi - che ha scatenato un putiferio virtuale tra gli italiani. A poche ore dal via della competizione - di sicuro gli spunti di discussione Non mancano : Sanremo, come recita il famoso adagio, è Sanremo. Con le sue aspettative, le sorprese, le discussioni feroci che accompagnano ogni classifica finale della kermesse. E le polemiche, inevitabili a ogni edizione. L’ultima in ordine cronologico è arrivata al momento dell’annuncio dei personaggi noti della giuria di esperti, quelli per interci che affiancheranno la demoscopia e il televoto dalla quarta serata in poi per dire la ...

Monchi : "Di Francesco Non è in discussione" : Lo ha detto il direttore sportivo della Roma Monchi a Premium Sport. "La fine del mercato ha ridato serenità all'ambiente? Io credo che la squadra sia rimasta fuori dalle notizie del mercato. I ...

"Non MI FACCIO TOCCARE DA UN NEGRO"/ Ma c'è un altro razzismo che nessuno mette in discussione : Nell'ambulatorio del servizio di guardia, a Cantù, il dottor Andi Nganso si è visto rifiutare la visita: "Io non mi farò mai TOCCARE da un medico negro" ha detto una donna. LAURA D'INCALCI(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 06:08:00 GMT)IRRUZIONE SKINHEAD A COMO/ Un tragico effetto del pensiero unico, di L. D'IncalciPADRE UCCIDE 4 FIGLI/ "Perché questo mondo non basta": se il desiderio di bene diventa paura, di L. D'Incalci

Palermo : Catania - multe Non siano pretesto per mettere in discussione ztl : Palermo, 18 gen. (AdnKronos) - "Non si deve utilizzare l'argomento delle multe per mettere in discussione la ratio della ztl che ha reso la città più vivibile e dato nuovo slancio all'economia. La vicenda delle multe è piuttosto complessa: l'amministrazione comunale si avvalga del parere dell'avvoca

Etruria - Renzi blinda Boschi : "Dimissioni? Non in discussione" : Roma, 21 dicembre 2017 - Matteo Renzi blinda Maria Elena Boschi finita nell'occhio del ciclone dopo le audizioni in Commissione Banche sulla vicenda Etruria. Quelle di Padoan e Visco e in particolare ...