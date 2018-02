Niger | c’era una volta il West ma Mamadou non lo sa ancora

ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2018) Carica nel baule dell’auto due sacchi neri di plastica. Dentro ci sono due borse che è tutto quantoSadio ha protetto dalla polvere del deserto e dalla doganaina. Per arrivare a Niamey si è venduto l’Android comprato come ricordo nel suo secondo soggiorno in Algeria. La primaaveva sedici anni e, dopo aver fatto il manovale per qualche mese, si è messo alla scuola di un sarto. Faceva ricami e con questi sbarcava il lunario che nel frattempo si era trasformato in nostalgia di casa. Orfano di entrambi i genitori pensava di trovare in Guinea, suo paese di origine, quanto guadagnava in Algeria.decide di tornarvi perché la sua patria è come una matrigna senza nome. Un amico gli paga il viaggio e i briganti ne profittano per arraffare i soldi imprestati per il transito. Ad Algeri comincia col fare il manovale come la primae poi ritorna alla sartoria. C’est ...