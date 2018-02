NBA | Boston-Cleveland in LIVE streaming

DIRETTA / Boston Cleveland (risultato live 0-0) streaming video e tv : palla a due! (NBA) : Boston Cleveland streaming video e DIRETTA tv: orario e risultato live (NBA, Regular Season). Alle ore 21:30, di scena la sfida fra i Celtics e i Cavaliers, in quel del TD Garden(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 21:03:00 GMT)

NBA - Boston cade - sorpasso Toronto a Est. Super Lillard coi Kings : Wade non poteva chiedere di meglio: il suo ritorno in maglia Heat si è concluso con la vittoria che ha messo fine alla striscia negativa di 5 sconfitte consecutive. Dwyane mette anche la firma d'...

NBA - risultati della notte : Boston sconfitta da Indiana - Cleveland vince con super James - Lillard dice 50 : Boston Celtics-Indiana Pacers 91-97 IL TABELLINO Le due squadre non potevano arrivare alla sfida del TD Garden in maniere più opposte: i Celtics reduci dal supplementare giocato la sera prima a ...

NBA 2018 : LeBron James trascina Cleveland con una tripla doppia. Houston continua a vincere - perde Boston : Ben nove gli incontri disputati nella notte NBA. Seconda vittoria consecutiva per i Cleveland Cavaliers e seconda tripla doppia consecutiva per LeBron James. Nella vittoria per 123-107 sugli Atlanta Hakws, il Re ha chiuso la partita con 22 punti, 17 assist e 12 rimbalzi, trascinando i compagni. I pochi rimasti, perché dopo il terremoto dell’ultimo giorno di trade solo in dieci erano a disposizione. Decisivo è stato il finale di terzo ...

NBA - sprint tra Boston e Toronto a east - ko Oklahoma : È diventato un testa a testa fra Boston e Toronto la guida della eastern Conference in Nba. La capolista ha vinto a fatica, ai supplementari, contro i Wizards per 110-104, confermando un periodo così ...

NBA - sprint fra Boston e Toronto a Est : ROMA, 9 FEB - E' diventato un testa a testa fra Boston e Toronto la guida della Eastern Conference in Nba. La capolista ha vinto a fatica, ai supplementari, contro i Wizards per 110-104, confermando ...

NBA - Boston nel segno di Kyrie. I Lakers schiantano OKC : Washington Wizards-Boston Celtics 104-111 d.t.s. Boston bagna l'esordio di Greg Monroe con un successo al supplementare a Washington , 104-110 d.t.s., . Irving accelera nel finale dei tempi ...

NBA 2018 : Golden State senza problemi - Boston vince al supplementare : Con l’avvicinamento dell’All Star Game, poche partite in programma nella notte per la stagione regolare Nba 2017-2018. Oggi, dopo la chiusura degli scambi avvenuta ieri sera non senza qualche fuoco d’artificio, si sono disputati sei match che di conseguenza hanno visto impegnate 12 squadre. Come lecito attendersi, vittoria senza particolari difficoltà per i Golden State Warriors, che hanno superato in scioltezza i Dallas ...

NBA - cadono Golden Stayes e Boston - vola Toronto : L'inatteso tonfo casalingo dei Golden State Warriors è il dato principale del turno Nba giocato nella notte. I campioni sono stati sconfitti 125-105 dagli Oklahoma City Thunder. Una partita senza ...

NBA - ko Warriors e Boston - vola Toronto : ANSA, - ROMA, 7 FEB - L'inatteso tonfo casalingo dei Golden State Warriors è il dato principale del turno Nba giocato nella notte. I campioni sono stati sconfitti 125-105 dagli Oklahoma City Thunder. ...

NBA - Boston crolla - Cavs umiliati - New York piange : Porzingis fa crac : Il morso dei Raptors fa male, malissimo ai Celtics, che crollano nel fortino dell'Air Canada Centre e lasciano la possibilità ai canadesi di avvicinarsi alla vetta della Eastern Conference, lontana, ...