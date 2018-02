Nazionale | Costacurta | Conte? Magari E se Di Biagio ora le vince entrambe?

Alessandro Costacurta/ Video - "Mancini? Valutiamo anche altri tecnici per la Nazionale..." (Che tempo che fa) : Alessandro Costacurta, da poco eletto sub-commissario della FIGC, sarà ospite questa sera di Fabio Fazio a Che tempo che fa per parlare di calcio. Nazionale italiana e dintorni(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 09:42:00 GMT)

Nazionale italiana - Costacurta : "Prossimo ct? Scelta fra sei o sette profili" : Il subcommissario della Figc presenta a Parma per la lezione d'apertura della ventiduesima edizione di "Master Sport 2018": "Di Biagio Scelta migliore in questo momento". Intanto si avvicina il ritorno di Balotelli

Nazionale - Costacurta e il nuovo Ct da scegliere : 'Ho 6-7 possibilità' : E noi nel 2006 abbiamo sprecato una grande occasione, perché ci siamo specchiati convinti di essere i più belli del mondo quando invece avremmo dovuto investire nei settori giovanili che si trovano ...

Toto CT Nazionale Italia - Costacurta : "ho già un'idea - sei-sette nomi in corsa" : Il sub commissario della Figc Costacurta torna a parlare della corsa al Ct della panchina azzurra: "ho già un'idea, valutiamo tra 6-7 nomi" Toto Ct azzurro che prosegue. Dopo i contatti con Conte, ...

Calcio - Costacurta sul nuovo allenatore della Nazionale : “Conte si è auto eliminato - Di Biagio è una possibilità concreta non solo per le amichevoli” : “La disponibilità sul mercato sarà un aspetto fondamentale nella scelta del futuro ct. Conte ad esempio si è auto eliminato dalla panchina della Nazionale, perché ha detto che ancora per 18 mesi vorrebbe fare l’allenatore di club. Lo stesso Mancini è anche lui sotto contratto, quindi non è facile come sembra riuscire ad arrivare a un nome”. Sono queste le parole del neo sub-commissario della Figc, Billy Costacurta, riportate ...

Calcio - Costacurta sul nuovo ct. della Nazionale : “Conte si è auto eliminato - Di Biagio è una possibilità concreta non solo per le amichevoli” : “La disponibilità sul mercato sarà un aspetto fondamentale nella scelta del futuro Ct. Conte ad esempio si è auto eliminato dalla panchina della Nazionale, perché ha detto che ancora per 18 mesi vorrebbe fare l’allenatore di club. Lo stesso Mancini è anche lui sotto contratto, quindi non è facile come sembra riuscire ad arrivare a un nome”. Sono queste le parole del neo sub-commissario della Figc, Billy Costacurta, riportate ...

Nazionale : Costacurta incontra Di Biagio - ct di primavera : Il sub-commissario: "Non ci saranno problemi per le prossime due gare amichevoli degli azzurri". Poi a giugno il nuovo ct

Nazionale - si avvicina Mancini : appuntamento con Costacurta per san Valentino. Conte è infastidito : È sempre più Roberto Mancini il grande favorito per diventare il prossimo commissario tecnico dell'Italia . Come scrive il Corriere dello Sport , dopo i contatti telefonici delle ultime ore, il vicecommissario della Figc, Alessandro Costacurta , e l'attuale allenatore dello Zenit San Pietroburgo si sono dati appuntamento per mercoledì ...

Fabbricini e Malagò/ Costacurta sulla Nazionale ammette : ho sentito Roberto Mancini - ma Di Biagio... : Fabbricini e Malagò nuovi commissari di Figc e Lega Serie A: prende quota l’idea Ranieri come prossimo ct. Potrebbe essere l’allenatore del Nantes la prossima guida dell’Italia(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 18:25:00 GMT)

Costacurta : “Di Biagio sarà il traghettatore della Nazionale - aspettando il nuovo ct” : L'attuale allenatore dell'Under 21 sarà il traghettatore degli azzurri aspettando il nuovo commissario tecnico. L'articolo Costacurta: “Di Biagio sarà il traghettatore della nazionale, aspettando il nuovo ct” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Nazionale - Costacurta : 'Sarà Di Biagio il ct traghettatore' : ROMA - Dopo il commissariamento di Federazione e Lega , tutti aspettano il rilancio del calcio italiano. Uno dei punti dolenti è la Nazionale azzurra, che dopo la mancata qualificazione ai Mondiali, ...

Nazionale - Costacurta : "Di Biagio sarà il nostro traghettatore - se ne avrà voglia" : "Luigi Di Biagio sarà il traghettatore della Nazionale di calcio, se ne avrà voglia...". Lo ha dichiarato il vice-commissario della Federcalcio Alessandro Costacurta parlando della scelta del prossimo ...

Nazionale - Fabbricini : "Mancini nuovo c.t.? Costacurta ci sta lavorando" : Il nuovo commissario Roberto Fabbricini ha parlato dei progetti della Figc a "Si gonfia la rete", trasmissione di Radio Crc. Perché, e lui lo sa bene, non c'è tempo da perdere. "Abbiamo investito ...

Costacurta con Mancini in Nazionale? Ecco quando Billy lo ha insultato [VIDEO] : Roberto Mancini sembra essere il nome in pole per diventare il nuovo ct della Nazionale. Al momento è solo un’ipotesi, però, perchè il neo sub-commissario della Figc Billy Costacurta, delegato agli affari azzurri, deve ancora iniziare i colloqui esplorativi: “Mancini lo conosco bene, abbiamo vinto insieme un Mondiale militare – le sue parole all’insediamento –. Ho letto che si è reso disponibile, ma non è l’unico con cui ...