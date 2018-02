Napoli | scoperta zecca clandestina | trovati 41 milioni di euro falsi in un capannone

Napoli - scoperta una centrale di documenti falsi al corso Malta : preso 51enne : Nel contesto delle attività investigative per il contrasto alla produzione e diffusione di documenti falsi , recentemente incentivate per la crescente minaccia riferita ai noti fenomeni immigratori e ...

Uguali ad iPhone X ma con sistema Android - scoperta truffa a Napoli - : La Guardia di Finanza ha sequestrato due depositi clandestini di Casoria in cui telefoni, provenienti a pezzi da Hong Kong, venivano assemblati in perfette repliche del melafonino per poi essere ...

L’ultima trovata dei narcos per trasportare droga in auto : la scoperta a Napoli : Per spalancare il nascondiglio della droga non servivano chiavi o un po’ di forza, no. Il sistema era ben più sofisticato, creato ad hoc nell’abitacolo di un’auto. Bisognava inserire le chiavi nel blocchetto di accensione della macchina, girarle, accendere le luci e inserire la retromarcia, poi con un telecomando si azionavano due motorini elettrici che, svitando delle viti saldate ai finti pavimenti della vettura, ...