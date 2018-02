Napoli | pubblicità con scene di sesso davanti all’ospedale pediatrico

ilgiornale

: RT @CandidaMorvillo: Per me, questo manifesto è vergognoso e sessista. Voi che ne pensate? @corrieremezzogiorno - vittoriarisi : RT @CandidaMorvillo: Per me, questo manifesto è vergognoso e sessista. Voi che ne pensate? @corrieremezzogiorno - vittoriarisi : @CandidaMorvillo Certamente ,hai ragione...in questo contesto il contenuto è sbagliato e lo dico io che faccio una… - _DAGOSPIA_ : C’E’ UNA PUBBLICITA’ CON SCENE DI SESSO DAVANTI ALL’OSPEDALE PEDIATRICO: POLEMICA A NAPOLI -

(Di domenica 11 febbraio 2018) Un enorme cartellone pubblicitario con un'immagine provocatoria in cui un uomo e una donna mimano un atto sessuale. A creare scalpore aè ladi un brand di abbigliamento locale che campeggia in tutta la città. Ma non è solo la foto troppo esplicita ad indignare le persone.Uno di questi cartelloni, infatti, è stato posizionato all'esterno dell'ospedale oncologicoSantobono, ferendo così la sensibilità di molti genitori che già vivono il dramma di dover percorrere quella strada con i loro figli in direzione delle struttura sanitaria.La polemica per l'immagine esplicita e offensiva è nata sui social dove in molti si sono scagliati contro l'amministrazione comunale. Venuto a conoscenza della situazione, il direttore commerciale del brand, Luigi Ugo, ha chiesto l'immediata rimozione del cartellone. "Non sapevo che fosse ...