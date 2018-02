Napoli | “ladro ucciso dal gioielliere? Uno di meno | complimenti” Non è Salvini ma il

ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2018) “Un potenziale omicida in. Complimenti ale al poliziotto eroe fuori servizio”. Non è un tweet di Matteo: sulla vicenda del commerciante napoletano che haa colpi di pistola un ladro sorpreso nel proprio negozio il leader della Lega si è limitato a ribadire che “la legittima difesa è sempre legittima”. A definire “una fortuna” l’esito dello scontro a fuoco e complimentarsi con i protagonisti è stato invece Emilio Di Marzio, candidato alla Camera per il Pd nel collegio diSud. “Avrei preferito fosse arrestato”, ha precisato poco dopo sempre via Twitter l’avvocato Di Marzio, ex consigliere comunale, dall’anno scorso membro della segreteria regionale del Pd ed ex portavoce del governatore Vincenzo De Luca. “Ma poiché lo scontro a fuoco non è un giro di valzer alè stato reso ...