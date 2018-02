Napoli | la difesa è quella dell' Empoli | che fine hanno fatto gli altri ex di Sarri?

Napoli-Lazio : gol di Callejon - dorme la difesa di Inzaghi - il Var assegna al rete [VIDEO] : Napoli-Lazio: gol di Callejon, l’attaccante spagnolo riporta il punteggio in parità rispondendo a De Vrij. La rete dell’1-1 è arrivata anche grazie ad una dormita totale della difesa laziale che su una punizione centrale dalla metà campo si è fatta sorprendere da un lancio di Jorginho che ha pescato Callejon, il quale ha stoppato al meglio ed ha beffato Strakosha. Il direttore di gara ha assegnato la rete dopo il solito consulto con ...

Napoli-Lazio live dalle 20.45 : Mertens recupera - in difesa c'è Tonelli : È il big match della 24esima giornata di Serie, l'anticipo del sabato sera con vista sullo scudetto. Il Napoli vuole riprendersi il primo posto dopo la vittoria della Juve a Firenze; la...

Napoli - c'è Mertens per il sorpasso : e in difesa recuperano Albiol e Hysaj : L'esame Lazio è tra i più severi per il Napoli nel rush scudetto: azzurri chiamati al controsorpasso dopo il successo della Juve a Firenze. La formazione di Simone Inzaghi è...

Serie A - le probabili formazioni della 24giornata : Napoli - emergenza difesa : Napoli-LAZIO, sabato ore 20:45 , SKY SPORT 1 HD, Napoli, può saltare mezza difesa Come anticipato da Sarri dopo la vittoria a Benevento, chi vorrà tirare un po' il fiato lo farà in Europa League. In ...

Benevento-Napoli - probabili formazioni : Raul Albiol torna in difesa : Concluso il calciomercato con la delusione di non aver portato a casa il tanto ricercato esterno offensivo, il Napoli è pronto a tornare in campo e a proseguire nella corsa scudetto. Gli azzurri scenderanno in campo questa sera nel posticipo serale della 23/a giornata di campionato, allo stadio ‘Vigorito’ nel derby Benevento-Napoli. Partita sulla carta […] L'articolo Benevento-Napoli, probabili formazioni: Raul Albiol torna in ...

PROBABILI FORMAZIONI / Napoli Bologna : dubbi felsinei in difesa. Diretta tv - ultime notizie live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Napoli Bologna: Diretta tv e orario. Nessun dubbio per l'11 di Mister Sarri nel match casalingo di Serie A contro Simone Verdi e i felsinei. (Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 15:50:00 GMT)

Calciomercato Napoli/ News - Rugani è il sogno di Sarri per la difesa (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: il tecnico del club partenopeo vorrebbe Daniele Rugani, suo ex pupillo all’Empoli, come post Albiol(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 14:25:00 GMT)

Napoli a valanga : miglior difesa e record di punti : Con la vittoria contro il Verona, il Napoli resta al comando della Serie A con un solo punto di vantaggio sulla Juve. Gli azzurri allungano la serie di vittorie contro i veronesi: 5 vittorie nelle ultime 5 partite contro l’Hellas e soprattutto si allunga la serie di risultati utili consecutivi dalla partita persa con la […] L'articolo Napoli a valanga: miglior difesa e record di punti proviene da ultimecalcioNapoli.it.

Napoli-Verona in tv : dove vedere la diretta streaming - azzurri alla difesa del primato : Allenatore: Pecchia Napoli-Verona in diretta tv e streaming Napoli-Hellas Verona in diretta su Premium Sport HD alle ore 15.00 con telecronaca: Fabrizio Ferrero. Commento tecnico: Roberto Cravero, ...

Pagelle/ Napoli-Atalanta (1-2) : i voti della partita. La difesa nerazzurra è un bunker (Coppa Italia quarti) : Pagelle Napoli Atalanta: i voti della partita, i giudizi a tutti i calciatori che sono scesi in campo nella partita del San Paolo, valida per i quarti di finale della Coppa Italia(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 13:30:00 GMT)

PROBABILI FORMAZIONI/ Napoli Atalanta : mosse in difesa. Diretta tv - orario - notizie live (Coppa Italia quarti) : PROBABILI FORMAZIONI Napoli Atalanta: Diretta tv, orario, notizie live alla vigilia su moduli e titolari per la partita di Coppa Italia, quarti (2 gennaio 2018)(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 10:54:00 GMT)

Napoli-Sampdoria 3-2 - vetta difesa : e Hamsik stacca Maradona : NAPOLI - È stata una battaglia, spettacolare nel primo tempo e nervosa nella ripresa. Il Napoli ne è però uscito indenne e con un preziosissimo bottino, premio meritato per la sofferta vittoria (3-2) ...