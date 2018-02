Napoli | Hamsik lancia l' allarme | «Ho un gran dolore alla schiena»

Napoli - Hamsik sostituto all’intervallo : ecco il motivo : Nella serata di ieri è andata in scena una gara spettacolare, quella tra Napoli e Lazio, netto successo per la squadra di Maurizio Sarri, gli azzurri tornano in vetta e sorpassano nuovamente la Juventus. Il Napoli deve fare i conti con qualche infortunio di troppo, Sarri già costretto a dover rinunciare a Ghoulam mentre nella gara contro la Lazio all’intervallo è stato costretto ad uscire Hamsik, al suo posto Zielinski. Secondo le ultime ...

Napoli-Lipsia - Europa League 2018 : le probabili formazioni. Azzurri con la squadra tipo - Hamsik e compagni per la vittoria : Il Napoli è pronto per tornare a giocare in campo internazionale. I partenopei, dopo la dolorosa eliminazione dalla Champions League, ripartiranno dall’Europa League: sotto con il Lipsia nel doppio confronto valevole per i sedicesimi di finale. Giovedì 15 febbraio gli Azzurri saranno impegnati al San Paolo contro l’ostica formazione tedesca che ha tutte le carte in regola per mettere in difficoltà la banda di Sarri. Si preannuncia ...

Napoli - Hamsik : 'Vogliamo riprenderci il primo posto - ma la Lazio è forte' : Prima della gara contro la Lazio, il capitano del Napoli Marek Hamsik ha parlato ai microfoni di Premium Sport : 'Siamo abituati alla pressione ma non dobbiamo pensare al risultato della Juve ma alla nostra gara e a quello che dobbiamo fare. Io penso che la Lazio voglia fare bene, dobbiamo essere pronti ...

Napoli - cento panchine in Serie A per Sarri. Hamsik cerca il centesimo gol : Contro la Lazio Maurizio Sarri siederà per la centesima volta sulla panchina del Napoli in Serie A. La prima fu nell'agosto 2015, sconfitta 2-1 contro il Sassuolo con gol di Marek Hamsik. La ...

Napoli - allenamento esilarante : la reazione di Hamsik ed Allan [VIDEO] : Aumenta la consapevolezza in casa Napoli di poter vincere lo scudetto, testa a testa con la Juventus che potrebbe continuare fino al termine del torneo. La squadra di Maurizio Sarri è reduce dal successo sul campo del Benevento, adesso gli azzurri si preparano per il big match contro la Lazio di Simone Inzaghi che non sta attraversando un ottimo momento, sconfitta casalinga contro il Genoa ed in più caso Felipe Anderson nelle ultime ore. La ...

Benevento-Napoli - Hamsik : “Abbiamo dominato dopo il gol” : Come da abitudine, Marek Hamsik analizza la partita del Napoli all’indomani dell’impegno degli azzurri. Il capitano azzurro dice la sua sulla partita di campionato vinta per 2-0 nel derby contro il Benevento: “Non abbiamo iniziato nel migliore dei modi – afferma lo slovacco – visto che i nostri avversari hanno beneficiato di uno spazio eccessivo […] L'articolo Benevento-Napoli, Hamsik: “Abbiamo dominato ...

Benevento-Napoli - Hamsik : “Abbiamo dominato dopo il gol” : Come da abitudine, Marek Hamsik analizza la partita del Napoli all’indomani dell’impegno degli azzurri. Il capitano azzurro dice la sua sulla partita di campionato vinta per 2-0 nel derby contro il Benevento: “Non abbiamo iniziato nel migliore dei modi – afferma lo slovacco – visto che i nostri avversari hanno beneficiato di uno spazio eccessivo […] L'articolo Benevento-Napoli, Hamsik: “Abbiamo dominato ...

Serie A - Benevento-Napoli 0-2 : Mertens e Hamsik riportano gli azzurri in vetta : TORINO - Come da pronostico, il Napoli non fatica contro il Benevento : al Vigorito finisce 2-0 per gli azzurri, a segno con Mertens e Hamsik . Con questa vittoria la squadra di Sarri torna di nuovo ...

Napoli - Hamsik fa 118 e ‘snobba’ la Juventus : che messaggio del capitano partenopeo : Il Napoli ha effettuato il controsorpasso sulla Juventus vincendo sul campo del Benevento. Hamsik ha realizzato il suo 118° con la maglia dei partenopei e al termine del match ha mandato un messaggio proprio ai bianconeri. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di ‘Premium Sport’: “Abbiamo sofferto a inizio di gara, poi abbiamo sbloccato con grande gol di Mertens. Poi con la rete del 2-0 abbiamo un po’ rallentato. Sette gol della ...

Calcio - Serie A 2017-2018 : Benevento-Napoli 0-2 - Mertens ed Hamsik decidono e partenopei in vetta. Il belga si fa male : Il Napoli risponde alla Juventus e vince 2-0 al ‘Vigorito’ di Benevento contro la formazione di casa. Dries Mertens e Marek Hamisk consegnano i tre punti ai partenopei, autori di una prestazione convincente che con maggior concretezza avrebbe potuto essere ancor più importante dal punto di vista del risultato finale. Le due marcature, infatti, son state accompagnate anche da alcune occasioni clamorose fallite dai giocatori di ...

Mertens-Hamsik - il Napoli passa a Benevento e torna al primo posto : Mertens-Hamsik, il Napoli passa a Benevento e torna al primo posto Mertens-Hamsik, il Napoli passa a Benevento e torna al primo posto Continua a leggere L'articolo Mertens-Hamsik, il Napoli passa a Benevento e torna al primo posto sembra essere il primo su NewsGo.

Live Benevento-Napoli - risultato in tempo reale : Hamsik raddoppia : ... le probabili formazioni: Sarri con i soliti undici titolari Benevento-Napoli, diretta tv e streaming oggi 4 febbraio 2018 Napoli, De Laurentis che frecciata alla Juve: 'Possono condizionare in ...

DIRETTA/ Benevento-Napoli (risultato live 0-2) streaming video e tv : raddoppio di Hamsik! : DIRETTA Benevento Napoli info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live, derby campano serale per la 23^ giornata di Serie A(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 21:57:00 GMT)

Benevento-Napoli 0-2 | La diretta Capolavoro Mertens - poi Hamsik : Il Napoli capolista a Benevento contro l'ultima in classifica. Il derby testacoda, posticipo domenicale della giornata di serie A, ha una posta in palio altissima. Gli azzurri devono rintuzzare...