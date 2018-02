Napoli e Juventus | coppia senza rivali

Fiorentina-Juventus 0-2 - Higuain fa 50 : la Juventus vola in testa e aspetta il Napoli : Fiorentina-Juventus 0-2, Higuain fa 50: la Juventus vola in testa e aspetta il Napoli Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Fiorentina-Juventus 0-2, Higuain FA 50- La Juventus espugna il Franchi e vola momentaneamente in testa alla classifica in attesa del big match tra Napoli e Lazio. Una Juventus compatta, cinica e ordinata. Un’ottima Fiorentina, ...

Serie A : Fiorentina-Juventus 0-2 - Allegri scavalca il Napoli e vola in vetta : Gara decisa nella ripresa dal grande ex Bernardeschi e da Higuain. Il Var toglie un rigore alla Viola

Fiorentina-Juventus 0-2 - sorpasso al Napoli tra le polemiche : rigore tolto ai viola per fuorigioco dubbio : I gol di Bernardeschi e Higuain nella ripresa permettono alla Juventus di passare in casa della Fiorentina e, in attesa di Napoli-Lazio, di prendersi almeno per qualche ora la vetta della classifica....

La Juventus ha più Fede : Bernardeschi segna ed esulta - 2-0 di Higuain. Fiorentina ko - +2 sul Napoli : TORINO - TORINO - La Juventus ha più... Fede e sbanca il Franchi. La sblocca Bernardeschi su punizione e non poteva essere altrimenti. La chiude definitivamente Higuain con una stoccata delle sue sul ...

LIVE Fiorentina-Juventus - Serie A in DIRETTA : i bianconeri per sorpassare il Napoli in testa. Spettacolo al Franchi : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fiorentina-Juventus, big match della 24^ giornata della Serie A 2018 di calcio. Allo Stadio Artemio Franchi andrà in scena una partita caldissima, le due squadre sono acerrime rivali e le due tifoSerie sentono molto questa partita. I bianconeri partono con tutti i favori del pronostico e vanno a caccia della vittoria necessaria per sorpassare momentaneamente il Napoli in testa alla classifica (i ...

Juventus - Allegri : 'Lo scudetto si deciderà il 20 maggio - la media si abbasserà. Napoli super grazie a Sarri' : VINOVO , TO, - Duecento panchine in bianconero a Firenze con la speranza 'di farne ancora tantissime, dipenderà dai risultati'. Max Allegri sa che si giocherà molto nel prossimo mese, a partire dalla ...

Serie A - Banti dirigerà Napoli-Lazio - a Guida Fiorentina-Juventus : Sarà Marco Guida di Torre Annunziata l'arbitro di Fiorentina-Juventus, anticipo di domani sera della 24/a giornata, quinta di ritorno, di Serie A. Napoli-Lazio, in programma sabato 10 alle 20.45, sarà ...

Fiorentina-Juventus - questione di...Fede. Caso Napoli-Younes : rassegna stampa : La Gazzetta dello Sport a tu per tu con Borini: "Milan, sono il killer dei rigori". "Roma, tutto su Kovacic". "Di Biagio richiama Balotelli in azzurro" Campionato ma non solo, perchè il calciomercato ...

Trezeguet : 'Il Napoli è molto forte - ma la Juventus sa come vincere' : 'La Juventus sa come vincere, ha esperienza'. Così David Trezeguet, ex bomber bianconero e presidente di Juventus legends sulla corsa scudetto che vede coinvolta ancora una volta la sua ex squadra: '...

Clamoroso Younes - altro che Juventus : "ecco perchè non so se andrò al Napoli. Sono successe troppe cose" : Clamoroso colpo di scena intorno al futuro di Younes. Il Napoli ha già depositato il contratto del calciatore, ma lui svela: "ecco perché non so se mi trasferirò a giugno" LaPresse/Ciro Sarpa Era ...

Il Sassuolo si è scansato? Giletti difende la Juventus e attacca il Napoli : “Di Natale non giocava mai…” : Nella giornata di ieri la Juventus ha travolto il Sassuolo vincendo per 7-0 all’Allianz Stadium con le firme di Alex Sandro, Khedira (doppietta), Pjanic e Higuain (tripletta). Sul web in molti hanno insinuato che la squadra di Iachini si sia scansata, essendo una società amica della Juventus. Una castroneria che non sta in piedi, semplicemente la formazione di Allegri è stata superiore a quella neroverde che ha avuto la sfortuna di ...

Juventus - Giletti : 'Scansuolo mi fa sorridere. E Di Natale contro il Napoli?' : TORINO - 'Scansuolo mi fa sorridere, mi ricordo che Di Natale per esempio non giocava mai contro il Napoli'. Massimo Giletti , noto tifoso bianconero, lancia una frecciata a chi ha parlato di un ...

Serie A 2017-2018 - classifica comparata con lo scorso anno di Napoli e Juventus Video : In attesa del posticipo tra Lazio e Genoa, si è ormai conclusa anche la ventitreesima giornata del campionato di calcio di #Serie A 2017-2018. Un turno che non ha fatto altro che confermare quelle che saranno le squadre a contendersi lo scudetto sino alla fine. Napoli e #Juventus, infatti, hanno rispettivamente liquidato il Benevento e il Sassuolo, il primo con un cinico 0-2 e la seconda con un pirotecnico 7-0. A questo punto della stagione è ...

Serie A - Napoli. Sarri : “La più forte è la Juventus” : “Il mio futuro? Testa al campionato. Per il rinnovo vedremo”. Di nuovo primi. Il Napoli ha battuto per 2-0 il Benevento nel posticipo serale della domenica valevole per la 23° giornata di Serie A. I partenopei hanno così effettuato il controsorpasso sui rivali della Juventus, riconfermandosi in testa alla classifica nella massima divisione italiana. La questione del rinnovo. Dopo la vittoria ai danni della squadra di De ...