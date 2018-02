MotoGp Yamaha | Jarvis | «La MotoE non prenderà mai il posto della MotoGp»

MotoGp Yamaha - Jarvis : «MotoGp e MotoE resteranno separate» : TORINO - ' La MotoE non prenderà mai il posto della MotoGp '. E' il pensiero di Lin Jarvis, team director della Yamaha. A partire dal 2019, la Coppa del Mondo MotoE comparirà in alcuni turni europei, con gare che vedranno la partecipazione di 18 piloti supportate dai sette team satellite della MotoGp e una squadra principale della Moto2 e della Moto3. ...

MotoGp Yamaha - Meregalli : «Per lo sviluppo ascoltiamo Vale» : TORINO - A differenza del suo compagno di squadra Maverick Vinales, che ha rinnovato per altri due anni con Yamaha, Valentino Rossi non ha ancora chiarito il suo futuro, ma la casa giapponese tiene ...

MotoGp – La Yamaha punta tutto su Valentino Rossi : snobbato Vinales! : Si avvicina l’inizio del campionato di MotoGp, si preannuncia grande spettacolo per la vittoria del titolo mondiale. Un protagonista si candida ad essere Valentino Rossi, la nuova Yamaha può sfruttare le caratteristiche del Dottore, meno quello dello spagnolo Vinales. Il team di Iwata non ha nascosto di aver tenuto maggiormente in considerazione le indicazioni di Valentino Rossi piuttosto che quelle di Viñales. A svelarlo è stato Maio ...

Test MotoGp : Syahrin con Monster Yamaha : ANSA, - ROMA, 6 FEB - Hafizh Syahrin prenderà parte ai Test ufficiali MotoGp in Thailandia , 16 - 18 febbraio, con i colori del team Monster Yamaha Tech3. Per il ventitreenne malese, oggi nella classe ...

MotoGp Yamaha - Tech3 a Buriram ci sarà Syahrin : ROMA - In attesa di avere l'ufficialità sul pilota da schierare durante la stagione, Hervè Poncharal e il Team Yamaha Tech3 hanno annunciato che sarà Hafizh Syahrin a guidare la moto lasciata vacante ...

MotoGp - Valentino Rossi : “Sono pronto per il rinnovo con Yamaha - non so quando ma sono ottimista”. Il Dottore vuole continuare! : Valentino Rossi è pronto per affrontare al meglio la sua ennesima stagione in sella, le prime indicazioni emerse dai test di Sepang parlano di una Yamaha in grande salute e il Dottore insegue il suo decimo Mondiale con l’aggressività di un ragazzino. Il centauro di Tavullia, pRossimo ai 39 anni (li compirà il pRossimo 16 febbraio), ha rilasciato un’intervista a Motorcycle News in cui ha parlato del suo rinnovo di contratto che sembra ...

MotoGp - La Yamaha in difficoltà nell'ultimo giorno di test a Sepang - Valentino Rossi sorpreso : 'cos'è successo? Non lo sappiamo con ... : La Yamaha in difficoltà in Malesia nel giorno dei time attack: l'analisi di Valentino Rossi dopo l'ultimo giorno di test a Sepang AFP/LaPresse E' Jorge Lorenzo l'uomo della giornata a Sepang. Il ...

MotoGp - Test Sepang 2018 : Valentino Rossi si gode l’esordio con la nuova Yamaha - i problemi del passato sono alle spalle? : Molto spesso i piloti vivono un rapporto viscerale e d’affetto con la propria moto o con la propria vettura. Nel caso di Valentino Rossi si può dire, quindi, che con l’edizione 2017 della sua Yamaha il feeling non sia mai decollato, nemmeno del primo istante. Invece, vedendo quanto sta accadendo in questi primi Test pre-stagionali di Sepang, si potrebbe parlare di vero e proprio colpo di fulmine con il suo mezzo. Troppo entusiasmo ...

VALENTINO ROSSI/ Test MotoGp Sepang - il Dottore promuove la nuova Yamaha : quel legame con Roger Federer : VALENTINO ROSSI, Test MotoGp Sepang, il Dottore promuove la nuova Yamaha: più facile essere veloci. Anche per le gomme la situazione sembra migliore...(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 18:27:00 GMT)

MotoGp test Sepang Rossi : "Con questa Yamaha è più facile essere veloci" : Vinales domina il lunedì dei test di Sepang e analizza la giornata che ha visto le due Yamaha in vetta alla lista dei tempi: "Ho trovato un buon ritmo, soprattutto con il caldo, e provato due tipi di ...

MotoGp. Test Sepang - day-2 : Yamaha avanti tutta : Il campione del mondo Moto2 ha talento e umiltà da vendere e qualche giro nella scia del suo maestro Valentino gli ha la regalato un'emozione in più. In Aprilia si respira una buona atmosfera grazie ...

MotoGp - Test Sepang2018 : la seconda giornata ripropone una ottima Yamaha - cresce bene la Ducati mentre la Honda prosegue nella continuità : Cosa ci ha detto questa seconda giornata di Test pre-stagionali riservati alla MotoGP di Sepang? Non ci ha regalato grosse novità, quanto conferme importanti. Su tutte, la Yamaha quest’anno è partita davvero con il piede giusto. Se l’anno scorso era il solo Maverick Vinales ad apprezzare la moto di Iwata (e ci ricordiamo bene come si è poi sviluppata la stagione, tra difficoltà e poca competitività) questa volta entrambi i piloti ...