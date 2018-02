Mosca | aereo si schianta 5 minuti dopo il decollo 

RUSSIA - AEREO DI LINEA PRECIPITATO A Mosca/ Ultime notizie volo Saratov Airlines - 71 morti : “caduto in fiamme” : Precipita poco dopo il decollo da un aeroporto di MOSCA un volo di LINEA con 71 persone a bordo equipaggio compreso, secondo le prime notizie sarebbero morti tutti(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 14:55:00 GMT)

Precipita un aereo di linea : tragedia in periferia di Mosca : tragedia nei cieli russi. Un aereo passeggeri di linea si è schiantato alla periferia di Mosca dopo essere decollato dall'aeroporto Domodedovo. Il velivolo, un Antonov An-148 operato da Saratov Airlines, era diretto verso Orsk, città negli Urali al confine con il Kazakistan, quando è Precipitato nel distretto di Ramensky, a pochi chilometri dal villaggio di Argunovo. "È stato avvolto dalle fiamme - ha raccontato un testimone ...

