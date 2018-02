Mosca | aereo di linea russo precipita con 71 persone a bordo | «Nessun sopravissuto»

Aereo russo precipita vicino Mosca : morti i 71 a bordo. Testimoni : in fiamme prima di schiantarsi : E' la Bbc a riportare le Testimoni anze. Fonti investigative sentite dal sito Gazeta.ru aggiungono inoltre che il pilota aveva segnalato un guasto e chiesto l'autorizzazione all'atterraggio di emergenza. Indiscrezione, quest'ultima, smentita dalla Commissione ispettiva chiesta da Putin. Tra le vittime 3 cittadini stranieri, uno era svizzero

A Mosca aereo precipita prendendo fuoco : nessuno sopravvissuto : L' aereo che oggi è precipita to quasi subito dopo il decollo, e che era partito dall'aeroporto di Mosca , il Domodedovo, il secondo più grande della capitale russa, ha preso fuoco schiantandosi causando la morte di tutti i passeggeri e dei sei membri dell'equipaggio, lo riferisce l'agenzia di stampa russa Interfax. Impossibile raggiungere con i mezzi il luogo dell'impatto Chi si trovava a bordo dell' aereo non avrebbe avuto possibilità alcuna di ...

Russia - un aereo di linea si schianta a Mosca : 71 a bordo - "nessun sopravvissuto" : Un aereo di linea russo si è schiantato nei pressi di Mosca, con 71 persone a bordo, 65 passeggeri e 6 membri dell'equipaggio. i. L'aeromobile, delle Saratov Airlines, era diretto verso la città di Orsk ed era appena decollato. Per i soccorritori non ci sono superstiti