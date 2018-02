Milan su Ander Herrera | è lui il sogno per l' estate

Pagelle Milan -Lazio 0-0 - semifinale Coppa Italia 2018 : i voti della partita. Bene Anderson ed Immobile. Rossoneri da rivedere : La sfida tra Milan e Lazio, valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia , si è conclusa 0-0. Andiamo a scoprire le Pagelle del match. MILAN DONNARUMMA G. 6 Fa buona guardia in avvio su inzuccata di Milinkovic-Savic. ABATE 6 Anticipa Lukaku attorno al 10′ togliendo le castagne al fuoco ai compagni, disinnescando un’azzione che sarebbe divantata pericolosa. BONUCCI 6,5 Riesce a tenere compatta la retroguardia rossonera ...

Coppa Italia 2018 - Milan -Lazio : le probabili formazioni. Cutrone verso la conferma. Inzaghi lancia Felipe Anderson. Debutto per Caceres : Dopo il 2-1 di campionato, Milan e Lazio si ritrovano ancora a San Siro per l’andata delle semifinali di Coppa Italia . Una partita fondamentale per entrambe, desiderose di giocarsi uno degli obiettivi stagionali. Saranno i rossoneri a poter beneficiare del fattore campo nel primo dei due incontri, ma i biancocelesti sono decisi a vendicare la sconfitta di campionato. Gennaro Gattuso cambierà inevitabilmente qualcosa rispetto ...

Europa League : è un Ludogorets do Brasil. Milan - occhio a Wanderson : Per fortuna, da qui a febbraio il Milan avrà il tempo necessario per capire meglio le idee di Rino Gattuso e salire di livello. Perché, per quanto azzardata possa sembrare una considerazione del ...