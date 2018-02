Milan | idea dal Barcellona? E spunta un retroscena | 1 miliardo per il club

Milan - Gattuso resterà allenatore per la prossima stagione : più di un'idea : Siamo a febbraio, è vero, ogni discorso sul futuro del Milan è prematuro. Che si tratti di vicende societarie o di scelte tecniche, insomma, si viaggia nel campo delle ipotesi. Ma c'è una certezza: il ...

Giovanni Malagò : “Olimpiadi 2026 in Italia? Bella idea candidatura Milano-Torino ma aspetto le elezioni” : Devono ancora iniziare le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 ma si sta già pensando all’edizione del 2026 la cui organizzazione verrà assegnata il prossimo anno. L’Italia potrebbe seriamente pensare a ospitare la rassegna a cinque cerchi dopo lo smacco del ritiro della candidatura di Roma e i Giochi potrebbero tornare nel nostro Paese a 20 anni di distanza dal successo di Torino 2006. A parlarne è lo stesso Giovanni Malagò ...

CALCIOMERCATO Milan / News - idea Tyler Roberts per l'attacco (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie legate al mondo rossonero: la squadra allenata da Gennaro Gattuso potrebbe abbracciare il centravanti gallese Tyler Roberts.(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 03:59:00 GMT)

Dog a porter - l’atelier per cani fashion. L’idea di una sartoria Milanese che confeziona abiti bestiali : Una sartoria milanese, a Brera, ha creato una linea per abbigliamento dedicato ai cani: “Dog a porter“. Con cartamodelli di varie dimensioni per cani di tutte le taglie e con tessuti anallergici, privi di elettricità, compatibili con il pelo. Dog a porter offre un look personalizzato come maglieria in cashmere, un bomber in nylon con piccole braccia, mantelle in stile Sherlock Holmes a doppia fodera e impermeabili foderati per ...

Calciomercato Milan/ News - idea Hateboer per la corsia (Ultime notizie) : Calciomercato Milan News, ultime legate alla squadra di Gennaro Gattuso: nuova idea per la corsia, piace il rapido terzino dell'Atalanta Hans Hateboer che costa dieci milioni di euro.(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 03:30:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - idea Darmian per la fascia mancina (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: il terzino/esterno sinistro del Manchester United, Matteo Darmian, potrebbe fare ritorno a Milanello(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 12:20:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - Hateboer è la nuova idea per il centrocampo (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: nuova idea in casa meneghina per rinforzare il centrocampo, piace l’atalantino Hans Hateboer, classe 1994(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 11:43:00 GMT)

Milano - in Comune la manovra anti-rincari Atm. Spunta l'idea dell'abbonamento biennale : Due azioni in parallelo. Pressing su Regione e governo per ottenere maggiori trasferimenti sul trasporto pubblico locale e introduzione di nuove forme di abbonamento ai mezzi pubblici, a partire dall'...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : pazza idea Samp - Milan e Genoa fanno affari - Inter sempre attiva : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – La Sampdoria e sopratutto il suo presidente Massimo Ferrero, sono sempre stati attratti da un profilo come quello di Mario Balotelli. Un attaccante totale, capace di segnare e mandare in porta i compagni, un ragazzo che è tornato a fare il calciatore a tutti gli effetti senza più gli eccessi di gioventù. Balotelli ad oggi rappresenta un’occasione clamorosa, dato che a fine ...

L’idea del M5S è candidare i rettori di Torino e Milano : In tempi in cui la politica ama quasi nascondersi da se stessa, avere un rettore in lista è quasi d’obbligo. È una verniciata di società civile che però assicura anche quel pedigree di autorevolezza e competenza che i partiti cercano per sfidare lo scetticismo degli elettori. Com’ è stato nell’ultima legislatura dove i docenti universitari erano 62...

Liverpool - non solo l’idea Gomez per il dopo-Coutinho : ritorno di fiamma con il Milan : Ceduto Coutinho al Barcellona per 160 milioni di euro, il Liverpool cerca un sostituto e fra i nomi citati dalla stampa inglese c’e’ anche quello di Suso. Il trequartista spagnolo del Milan ha gia’ vestito, ma senza troppa fortuna, la maglia dei Reds fra il 2012 e il 2015, poi l’approdo in rossonero dove ha da poco firmato il rinnovo fino al 2022. Suso, tra l’altro, potrebbe essere impiegato anche in Champions. ...

"Un'idea per Milano" - l'iniziativa (social) per la città : "Puntiamo sulle vostre proposte" : Mattia Mor "Un'idea per Milano" è il nuovo slogan del manager Mattia Mor. Nell'ambito di #hosceltomilano, il racconto multimediale di 150 persone note e meno note che hanno scelto il capoluogo ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 9 gennaio in DIRETTA : Napoli - si attende Verdi - Inter idea Schurrle ed il Milan pensa a Jankto : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di trattative del Calciomercato invernale (martedì 9 gennaio). Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. L’Inter di Spalletti è ancora in fase di sondaggio avendo la necessità di riempire alcuni vuoti vedi la posizione di centrale difensivo e di trequartista. Per quanto ...

Mirabelli ed il mercato del Milan : “la verità su Bonucci” e la strana idea sulle spese estive rossonere : Il Milan si approccia al calciomercato invernale con il freno a mano tirato dopo gli investimenti estivi. Massimiliano Mirabelli, direttore sportivo del Milan, è stato intervistato da Rai Gr Parlamento, ed ha rivelato le intenzioni dei rossoneri in merito al caso Bonucci, ma anche il proprio parere in merito ai costi dei nuovi arrivi Milanisti. “Bonucci non è in vendita. Abbiamo preso tanti giocatori facendo dei sacrifici ed è nostra ...