Meta-Moro vincono il festival

Sanremo 2018 - Ermal Meta e Fabrizio Moro in trionfo con 'Non mi avete fatto niente' : ... sulla solitudine e l'oppressione del potere, e poi entrano in Baglioni e Fiorella Mannoia , che duettano su "Mio fratello che guardi il mondo", di Ivano Fossati . Momento emozionante e di altissimo ...

Le polemiche sono superate. Meta e Moro - una storia perfetta : Una vittoria sostanzialmente attesa già al momento dell’annuncio del cast. E poi messa in dubbio dal caso dell’auto-plagio che poi è stato risolto d’imperio dalla Rai con un “nulla di fatto”. In ogni caso Ermal Meta e Fabrizio Moro sono l’immagine della storia perfetta e perfetta mente sanremese: i favoriti che a un certo punto sembrano perdere le speranze ma poi romanzescamente ...

Ermal Meta e Moro vincitori : “Abbiamo dato il massimo a Sanremo” : Sanremo 2018: le dichiarazioni di Meta e Moro dopo la vittoria Alla fine ce l’hanno fatta. Ermal Meta e Fabrizio Moro hanno vinto Sanremo 2018, dopo il famigerato caso scoppiato martedì scorso, subito dopo la loro esibizione, riguardo il plagio del brano ‘Non mi avete fatto niente’. Una grande canzone che sta riscuotendo un grande successo in radio e sul web. Subito dopo la proclamazione sul palco dell’Ariston come vincitori del ...

Festival di Sanremo 2018 : vincono Fabrizio Moro ed Ermal Meta. «Ma non è una rivalsa» : E alla fine andò come sin dall’inizio si diceva che sarebbe andata. A vincere la 68esima edizione del Festival di Sanremo sono stati proprio loro: Ermal Meta e Fabrizio Moro, trasformati in questi giorni nell’entità unica «MetaMoro». Non mi avete fatto niente, nonostante la contestazione di cui è stata oggetto in questi giorni (rischiando addirittura l’esclusione), ha superato in classifica Lo Stato Sociale e Annalisa, arrivati ...