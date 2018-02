' Meschino e irresponsabile soffiare sulle paure degli italiani' Gentiloni risponde a

Macerata - Gentiloni : Meschino e irresponsabile alimentare paure : Roma, 11 feb. , askanews, 'Purtroppo c'è chi cerca di soffiare sul fuoco' della paura 'con comportamenti meschini e irrepsonsabili'. Ma 'il bisogno di sicurezza non è un bisogno fittizio. Non è un'...

"Meschino e irresponsabile soffiare sulle paure degli italiani". Paolo Gentiloni risponde a tono alla campagna di Salvini e Meloni : "E' meschino e irresponsabile soffiare sulla paura degli italiani". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni intervenendo alla presentazione del programma di Civica popolare a Roma. "Il bisogno di sicurezza dei nostri concittadini - ha aggiunto - non è fittizio, non è un'invenzione della propaganda populista ma è meschino e irresponsabile soffiare sulle paure degli italiani".Il premier quindi invita a votare per il ...