Matteo Salvini | il clamoroso siluro da destra | ' Così perderai le elezioni per colpa

Elisa Isoardi e Matteo Salvini a Sanremo 2018/ Foto : lei vola in montagna - lui a Novara per un comizio : Elisa Isoardi e Matteo Salvini hanno assistito alla quarta serata del Festival di Sanremo 2018 seduti in platea. Il motivo? Godersi solo una bella serata all'insegna della musica.(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 19:56:00 GMT)

ELISA ISOARDI E Matteo Salvini A SANREMO 2018/ Foto - la conduttrice vola in montagna - e il suo principe? : ELISA ISOARDI e MATTEO SALVINI hanno assistito alla quarta serata del Festival di SANREMO 2018 seduti in platea. Il motivo? Godersi solo una bella serata all'insegna della musica.(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 13:30:00 GMT)

Sanremo 2018 - Matteo Salvini unico a fare la fila davanti all'Ariston - la sinistra radical chic la salta : 'Niente politica, questa sera voglio solo godermi le canzoni', dice Matteo Salvini mentre è in coda per entrare al Teatro Ariston , a differenza della sinistra radical chic come Alba Parietti che ha saltato ...

Elisa Isoardi e Matteo Salvini a Sanremo 2018/ Foto - questo sarà il loro anno : matrimonio - elezioni e tv : Elisa Isoardi e Matteo Salvini hanno assistito alla quarta serata del Festival di Sanremo 2018 seduti in platea. Il motivo? Godersi solo una bella serata all'insegna della musica.(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 11:00:00 GMT)

Sanremo 2018 - Matteo Salvini : 'Due cantanti di colore al Festival? Evviva' : 'Niente politica, questa sera voglio solo godermi le canzoni', dice Matteo Salvini mentre è in coda per entrare al Teatro Ariston , a differenza della sinistra radical chic come Alba Parietti che ha saltato ...

Elisa Isoardi e Matteo Salvini a Sanremo 2018/ Foto - "sono qui solo per godermi una serata di musica" : Elisa Isoardi e Matteo Salvini hanno assistito alla quarta serata del Festival di Sanremo 2018 seduti in platea. Il motivo? Godersi solo una bella serata all'insegna della musica.(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 08:47:00 GMT)

La Lega vola nei sondaggi : Matteo Salvini verso palazzo Chigi : Le elezioni politiche 2018 hanno già un vincitore: il centrodestra. I sondaggi sono impietosi per il centrosinistra e per Leu. Il

Matteo Salvini al Festival di Sanremo : "Bacia la Isoardi per sfuggire alle domande. Il 4 marzo canto Liberi Liberi. Faremo il 47% come gli ascolti di Sanremo" : Matteo Salvini e Elisa Isoardi sbucano nella platea dell'Ariston. "Non ve lo dico, senno porto sfortuna. Se dico che a Salvini piace quel cantante, sicuramente arriva ultimo. E allora gli evito questa sciagura". Matteo Salvini superstizioso aveva annunciato la sua presenza a Sanremo durante un comizio a Ventimiglia nel pomeriggio. "Io adoro la musica - ha aggiunto -. Per me, Sanremo è Luigi Tenco, è Vasco Rossi. La musica italiana, ...

ELISA ISOARDI E Matteo Salvini A SANREMO 2018/ “Ognuno fa il suo mestiere - ma il lavoro resta fuori casa” : ELISA ISOARDI e MATTEO SALVINI, saranno seduti in platea, per assistere alla quarta serata del Festival di SANREMO 2018. Il leader della Lega non potrà essere inquadrato per la par condicio(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 20:38:00 GMT)

Matteo Salvini a Sanremo 2018 : ecco perché Video : In questo articolo spiegheremo perché Matteo #Salvini è tra il pubblico del Festival di #Sanremo 2018. Certo, i seguaci e i simpatizzanti del leader della Lega Nord si chiederanno il perché della sua presenza all'evento e se, nel caso, possa in qualche modo interagire con gli artisti e con i conduttori Michelle Hunziker 41 anni, Claudio Baglioni 66 e Pierfrancesco Favino. Da qualche giorno, infatti, si sta parlando molto di questa 'incursione' ...

Elisa Isoardi e Matteo Salvini a Sanremo 2018/ "Il gossip fa parte della vita - siamo una coppia normalissima" : Elisa Isoardi e Matteo Salvini, saranno seduti in platea, per assistere alla quarta serata del Festival di Sanremo 2018. Il leader della Lega non potrà essere inquadrato per la par condicio(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 19:40:00 GMT)

Sanremo 2018 - la scaletta della terza serata : i duetti dei cantanti in ordine di uscita - gli ospiti e Matteo Salvini in platea con la Isoardi (violerà la par condicio?) : “I dati di ascolto ci sorprendono ogni giorno di più“, dicono dalla Rai. La terza puntata di mercoledì del Festival di Sanremo 2018 ha totalizzato una media di 10 milioni e 825 mila spettatori con il 51,6% di share. “E’ la terza serata più vista del millennio, dal 1999 non si era vista una terza serata con uno share così alto. Un altro grande successo, che testimonia come le premesse siano state mantenute. Parlavamo di un ...

Gli hacker attaccano Matteo Salvini : rubate le chat di Telegram : Alla fine anche Matteo Salvini è rimasto vittima degli hacker. Sito, social network e perfino applicazioni di chat del segretario leghista sono stati attaccati ieri sera tardi dal collettivo di pirati informatici AnonPlus, a pochi giorni di distanza dagli altri attacchi ai danni di MoVimento Cinque Stelle e Partito Democratico.Intorno alla mezzanotte sul sito personale del leader del Carroccio sono comparse le parole "AnonPlus combatte ...

Matteo Salvini/ Islam? Incompatibile con i nostri valori. Il sacrificio di Pamela Mastropietro non sarà vano : Matteo Salvini su Islam: “Incompatibile con i nostri valori”. Poi ritorna sul caso di Pamela Mastropietro: “Il suo sacrificio non sarà vano”. Le ultime notizie sul leader della Lega(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 19:45:00 GMT)