Manita Real

Real Madrid a valanga sul Siviglia : Manita clamorosa dei blancos in 45' minuti : Real Madrid distrugge Siviglia. Un 5-0 davvero inatteso quello della squadra di Zidane contro un Siviglia che si è sciolto come neve al sole. Il Real Madrid si trovava in vantaggio di 5 reti già all’intervallo, con una prestazione davvero eccellente. Reti a raffica delle merengues, con le marcature aperte da Nacho al quale hanno fatto seguito i goal di Achraf, Kroos e la doppietta di Cristiano Ronaldo. Insomma, Muriel e soci davvero ...