Maltempo | rinviato il carnevale a Termoli

(Di domenica 11 febbraio 2018) Rinviati ai festeggiamenti per ilprevisti per oggi a causa del. La sfilata dei 4 carri allegorici prevista per il pomeriggio e’ slittata a martedi’ Martedi’ 13 febbraio prossimo. “Qualora anche martedi’ ci sia– ha fatto sapere il Comune – la parata dei carri e il Carnival Village saranno rimandati a sabato 17 Febbraio”. L'articoloilsembra essere il primo su Meteo Web.