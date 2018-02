Maltempo | neve in arrivo su regioni Nord

Maltempo - il Ciclone Africano imperversa al Sud : montagne dell’Appennino sommerse di neve - oltre 50cm a Gambarie e la bufera continua [LIVE] : 1/11 ...

Maltempo in Calabria - tra pioggia - vento e neve : danni nel Catanzarese : pioggia, vento forte fino a 70/80 km/h e calo delle temperature: dalla scorsa notte la Calabria è bersagliata dal Maltempo. Tutte le zone montane sono imbiancate, ed in alcuni casi anche quelle premontane. Si registrano danni in particolare nel Catanzarese, dove i Vigili del Fuoco sono intervenuti in diversi centri dell’area presilana: le squadre sono intervenute nei territori di Marcedusa, Andali e Taverna, dove le forti raffiche hanno ...

Maltempo : Calabria; pioggia vento e neve - danni nel Catanzarese : pioggia, vento forte fino a 70/80 km/h e calo delle temperature: dalla scorsa notte la Calabria è bersagliata dal Maltempo. Tutte le zone montane sono imbiancate, ed in alcuni casi anche quelle premontane. Si registrano danni in particolare nel Catanzarese, dove i Vigili del Fuoco sono intervenuti in diversi centri dell’area presilana: le squadre sono intervenute nei territori di Marcedusa, Andali e Taverna, dove le forti raffiche hanno ...

Previsioni Meteo San Valentino - gli ultimi aggiornamenti per Mercoledì 14 Febbraio : Maltempo e neve al Sud : Previsioni Meteo San Valentino: nei giorni scorsi si era parlato della giornata di San Valentino, a rischio maltempo per gli abitanti dell’Italia centro-settentrionale in quanto si sarebbero imbattuti in forti piogge. Invece no, in quanto la perturbazione in arrivo nella giornata di martedì 13 si sposterà al sud colpendo principalmente regioni come Sicilia, Calabria, Puglia ed andando a lambire anche la Campania. Sul resto della penisola ...

Il grande paradosso del Maltempo di oggi al Sud : il giorno più freddo dell’anno per un Ciclone Africano che arriva dal Sahara! Appennino sommerso di neve [FOTO] : 1/6 Foto di Andrea Perri ...

Maltempo Usa : Chicago in tilt per la neve - scuole chiuse e voli cancellati : scuole chiuse e oltre 1000 voli cancellati. Il Maltempo manda in tilt Chicago, che si ritrova sotto 10-15 centimetri di neve. La circolazione nella terza città degli Stati Uniti è a dir poco complicata, si segnalano numerosi incidenti stradali. La situazione ha spinto le autorità a chiudere tutte le scuole pubbliche. Problemi anche nei due aeroporti della città, l’O’Hare International Airport e il Midway International Airport. I voli ...

Maltempo - ancora neve a Parigi : allarme per i migranti minorenni : ancora neve e gelo in Francia. In particolare a Parigi, dopo un giorno di tregua la neve è tornata a cadere. Un’ampia parte del nord-ovest della Francia è attualmente oggetto di una nuova perturbazione con disagi nei trasporti della regione Ile-de-France, in particolare nella Capitale. Mentre un gruppo di avvocati ha inviato una lettera al tribunale minorile per avvertirli della situazione “molto preoccupante” di 128 ...

Maltempo Lazio : neve nel Frusinate - nebbia sulla A1 : Anche oggi allerta neve nel Frusinate. Tratti innevati sulla strada regionale 509 di Forca d’Acero tra il km 13+000 e il km 9+680, dove sono attivi mezzi spazzaneve e spargisale di Astral spa. nebbia a banchi, invece, sulla A1, all’altezza del Km. 23+100 sulla Diramazione Roma Nord in prossimità dell’allacciamento col Grande Raccordo Anulare e sulla Roma-Firenze tra Orte e la Diramazione Roma Nord, tra i km 492 e 531. Lo ...

Previsioni Meteo : nuova perturbazione sull’Italia la prossima settimana - neve al Nord e Maltempo in tutto il Paese : Previsioni Meteo – Subito dopo la perturbazione che colpirà il Sud Italia nel weekend, una nuova ondata di maltempo raggiungerà l’Italia all’inizio della prossima settimana. Di fatto nella giornata di lunedì una nuova perturbazione, tenderà ad occupare inizialmente le regioni Appenniniche settentrionali (specie Liguria e Toscana) e la Sardegna, portando rovesci anche intensi nel corso della giornata, mentre la nuvolosità ...

Previsioni meteo - Maltempo al Sud. Prossima settimana : c'è chi vede freddo e neve : Fine settimana di brutto tempo al Sud. Per i giorni successivi potrebbero esserci delle sorprese: il freddo potrebbe farsi più insistente. Ecco cosa dicono gli esperti

Maltempo Lazio : abbondanti nevicate nel Frusinate - attivi mezzi spazzaneve : Sulla strada regionale 509 di Forca D’Acero presenza di neve dal km 15+000 al km 9+680. Sono all’opera mezzi spazzaneve e spargisale di Astral spa ed è stata attivata la turbina per la messa in sicurezza della sede stradale. Lo comunica Astral Infomobilità. L'articolo Maltempo Lazio: abbondanti nevicate nel Frusinate, attivi mezzi spazzaneve sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : coppia di anziani bloccata in un sottopasso a Benevento : Forte Maltempo a Benevento dove una coppia di anziani è rimasta intrappolata nell’acqua che ha invaso il sottopassaggio alla località Pantano. La coppia viaggiava a bordo di una Fiat 600. Il conducente non si sarebbe accorto che la carreggiata era stata invasa dall’acqua della pioggia battente delle ultime ore ed è rimasta impantanata. Gli anziani sono stati soccorsi da un giovane della zona insieme ai vigili del fuoco di Benevento ...

Taranto nella morsa del Maltempo con le strade imbiancate sembra neve ma è grandine : Durante la notte un temporale accompagnato da una forte grandinata ha interessato la città di Taranto. I disagi maggiori si sono verificati nei quartieri più a nord. Su tutti quello di Paolo VI dove i ...

Maltempo nel Beneventano : frana e disagi nelle aree dell’alluvione del 2015 : Il Maltempo che da due giorni imperversa sulla Campania, con piogge torrenziali e forte vento, ha provocato grossi disagi nella provincia di Benevento: una frana si è riversata sulla SS88 che collega Benevento e Avellino. Lo smottamento si è verificato nel tratto della frazione Motta di Sant’Angelo a Cupolo. disagi anche nel capoluogo, in particolare nelle zone colpite dall’alluvione dell’ottobre 2015. La pioggia ha provocato ...