Malgioglio show al Sabato Italiano - entrerà nel cast de La Vita in Diretta? : Cristiano Malgioglio , negli ultimi mesi, è una vera e propria "star" televisiva. Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2 il cantante e paroliere ha aumentato la sua popolarità ed il suo singolo "Mi sono innamorato di tuo marito" è diventato un vero e proprio tormentone stagionale. Cristiano Malgioglio , ormai, è presente in quasi tutte le trasmissioni televisive: un esempio è la sua presenza fissa nel programma "90 Special" condotto ...

90 Special : al via lo show di Nicola Savino. Ci saranno anche Malgioglio e Cucuzza : Il cast di 90 Special Dopo un po’ di clamore arriva 90 Special, lo show in prima serata su Italia 1 condotto da Nicola Savino che celebra gli anni ‘90 ripercorrendo musica, film, oggetti e mode che hanno reso indimenticabile quel decennio. Il programma partirà mercoledì 17 gennaio e sarà in diretta. Un viaggio nei ricordi che Savino non compirà da solo: sarà infatti affiancato da Katia Follesa, Ivana Mrazova e da una schiera di ...