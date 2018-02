Macerata | manifestazioni antifasciste in tutta la città

Blastingnews

(Di domenica 11 febbraio 2018) A #la questura ha autorizzato la manifestazione e le strade sono subito invase da lunghissimi cortei contro il razzismo e il fascismo. Sarebbero 20mila i partecipanti che oggi, 10 febbraio, hanno preso parte alla protesta. Non sono mancate fin da subito le polemiche. Il sindaco in piazza: “Avrei preferito un altro momento” Il sindaco di, Romano Carancini, ha preso parte alla manifestazione in piazza ma ha dichiarato che la citta' avrebbe, secondo lui, bisogno “di respirare” a causa dello shock subito e del sangue ancora fresco nell’aria. Il primo cittadino aveva ritenuto che non fosse il caso che vi fossero cortei e sfilate in piazza, ancora. “La mia posizione non cambia - ha dichiarato - a noi spetta il compito e il ruolo di ricucire uno strappo”. Avrebbe preferito, però, che questo avvenisse in un altro momento. Politica e opinioni pubbliche Inoltre ci sono ...