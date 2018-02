Macerata | i cittadini stanno con il sindaco | “Manifestazione antifascista? Inutile” Ma

ilfattoquotidiano

: #Macerata Sparatoria contro cittadini inermi in una comunità già colpita dalla barbara uccisione di una ragazza. No… - PaoloGentiloni : #Macerata Sparatoria contro cittadini inermi in una comunità già colpita dalla barbara uccisione di una ragazza. No… - _Carabinieri_ : I #Carabinieri della Stazione di Pioraco hanno arrestato il responsabile del ferimento di 6 cittadini di colore nel… - maumartina : A Macerata. Per ringraziare il sindaco e le forze dell’ordine e stare insieme al @pdnetwork e ai cittadini dopo i f… -

(Di domenica 11 febbraio 2018) “Servirebbe un’immigrazione più disciplinata, non a cancelli aperti, tutti quanti come pare a loro”, “La manifestazione di ieri? Una stupidaggine. Non serve a niente. È stato esagerato un fatto, a Roma ci si spara tutti i giorni e non c’è tutto questo clamore”. Il giorno dopo il corteoche, dopo un tira e molla istituzionale per l’autorizzazione, ha sfilato pacificamente per le strade della città blindata,fa il punto della situazione. “Ovviamente la violenza è sempre da condannare, però i problemi vanno ascoltati. L’immigrazione deve essere affrontata diversamente, la reazione di Luca Traini lo sottolinea”. A parlare didi civiltà”, svoltasi con “tanto buon senso”, è invece don Pier Giorgio Copparo della Chiesa del Sacro Cuore, una delle poche ancora aperte dopo il terremoto del 2016. “Da noi non vedo ideologie di stampo fascista in tempi recenti, ...