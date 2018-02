Macerata | dopo le foibe | altri cori choc | gli antifascisti contro Nassiriya

A Macerata prove di normalità dopo il corteo e la svolta nelle indagini : La città cerca di tornare alla normalità dopo la pacifica marcia antifascista e l'arresto dei tre presunti assassini di Pamela. Per il procuratore il caso è chiuso, ma restano ancora molti dettagli da ...

Dopo Macerata - ora crescono anche le vendite di libri antifascisti : All’inizio di questa settimana molte testate avevano riportato un segnale piuttosto allarmante che veniva dalle classifiche dei libri più venduti negli store online: il Mein Kampf, il libro che contiene in sostanza il manifesto ideologico militarista e razzista di Adolf Hitler, aveva scalato rapidamente la lista dei libri più venduti online, entrando perfino in top 10. La coincidenza temporale non era affatto casuale e preoccupante perché ...

Sindaco Macerata a Sky TG24 : 'Irresponsabilità dopo morte di Pamela' - : Romano Carancini spiega la sua decisione di chiudere le scuole in occasione della manifestazione contro fascismo e razzismo di sabato 10 febbraio e conferma: "Bisogna fare attenzione a determinate ...

Macerata - dopo le polemiche spuntano tre manifestazioni : Prosegue il braccio di ferro sulla manifestazione di domani a Macerata dopo la sparatoria di Luca Traini. Adesso bisogna registrare l'ultimo colpo di scena che riguarda i partigiani. L'Anpi infatti ha deciso di cambiare rotta e di rivendicare il diritto di scendere in piazza: "L'Anpi nazionale invita le autorità competenti ad autorizzare la manifestazione di domani e contestualmente invita tutti coloro che vi ...

'No al razzismo' : corteo nel centro di Napoli dopo i fatti di Macerata : Al grido di 'Basta razzismo', la rete antifascista di Napoli e la comunità africana hanno manifestato questo pomeriggio nel centro cittadino, tra piazza Trieste e Trento e Piazza Plebiscito , dopo i ...

Napoletani e immigrati in piazza per dire no al razzismo dopo il raid di Macerata : 'La provenienza non determina violenza', 'stop razzismo', 'vogliamo parlare'. Dietro questi slogan si è aperto il corteo antirazzista che si è radunato a piazza Trieste e Trento. In piazza sono scesi ...

Macerata - minacce al ministro Orlando dopo la sua visita ai feriti : Macerata, minacce al ministro Orlando dopo la sua visita ai feriti “E’ un clima che cresce da tempo, non c’è abbastanza riprovazione sociale di fronte ad alcuni atteggiamenti” Continua a leggere L'articolo Macerata, minacce al ministro Orlando dopo la sua visita ai feriti sembra essere il primo su NewsGo.

Macerata - dopo la sparatoria di Traini boom registro antifascista di Stazzema : “Tra le 600 e le 700 iscrizioni al giorno” : dopo la tentata strage di Macerata, sono più che raddoppiate le iscrizioni all’anagrafe antifascista, lanciata dal sindaco di Stazzema Maurizio Verona lo scorso dicembre. La città virtuale, che raccoglie oltre 18.200 abitanti da tutta Italia, è un corpo vivo. Reagisce alla cronaca nazionale. Che mercoledì sera ha registrato le parole di Matteo Salvini, proprio sul registro ideato nella cittadina toscana: “L’anagrafe antifascista di ...

Macerata - Traini resta in carcere dopo il raid razzista. Cade l'accusa di omicidio per Il nigeriano fermato per la morte di Pamela : 'Ha avuto una crisi, ho avuto paura e sono fuggito' ha detto il nigeriano al giudice che lo tiene in carcere per occultamento e vilipendio di cadavere

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi ultim'ora : sparatoria Macerata - Luca Traini resta in carcere dopo udienza (6 febbraio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: sparatoria Macerata, Luca Traini resta in carcere. Pamela Mastropietro, gip esclude accusa omicidio per Innocent Oseghale (6 febbraio 2018).(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 20:30:00 GMT)

Macerata - annullata conferenza di CasaPound dopo azione con fumogeno dei centri sociali : L'evento si sarebbe tenuto domani in un bar del centro. dopo il lancio di fumogeni la proprietaria del locale ha annullato l'appuntamento

