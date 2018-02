MACERATA Antifascisti e no | tutti in piazza a usare il dolore per dividere

MACERATA - antifascisti in piazza : “Pd assente? Fa il gioco delle destre - se ne assumerà la responsabilità” : “Io mi ricordo che le piazze sono state proibite dalla destra democristiana, non da un ministro dell’interno del Pd. Devo risalire al governo Tambroni per ricordare una roba del genere”. Pesa l’assenza degli esponenti del Pd e delle istituzioni tra i partecipanti alla manifestazione antifascista di Macerata conto il raid razzista di Luca Traini che ha aperto il fuoco contro gruppi di immigrati ferendone sei. Circa trentamila persone hanno ...

MACERATA assediata dai girotondi antifascisti : Massimo Malpicanostro inviato a MacerataFa più paura un corteo del pistolero Traini. Fa più paura una manifestazione - ora autorizzata - del timore di uno spacciatore che fa a pezzi una ragazza. Macerata si sente sotto assedio. Ma più dei fatti di cronaca che le hanno regalato questa improvvisa e per niente voluta notorietà, a spaventarla è proprio questa attenzione. Di Macerata parla anche il premier Paolo Gentiloni. «Atteggiamenti e ...

Dopo MACERATA - ora crescono anche le vendite di libri antifascisti : All’inizio di questa settimana molte testate avevano riportato un segnale piuttosto allarmante che veniva dalle classifiche dei libri più venduti negli store online: il Mein Kampf, il libro che contiene in sostanza il manifesto ideologico militarista e razzista di Adolf Hitler, aveva scalato rapidamente la lista dei libri più venduti online, entrando perfino in top 10. La coincidenza temporale non era affatto casuale e preoccupante perché ...

