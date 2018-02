“Ma come osi sfidare Lady Diana!?”. Passo falsissimo per Meghan Markle. La futura moglie di Harry ha sconvolto i sudditi con una mossa decisamente azzardata : “Non sarai mai come lei” : Ormai da qualche tempo non si fa che parlare di lei. Meghan Markle è su tutti i tabloid inglesi e il suo prossimo matrimonio con Harry è l’evento più atteso dell’anno. La giovane attrice è una vera outsider. Viene dall’altro continente, è una borghese e frequenta il mondo dello showbiz. Insomma, nulla di più lontano da Queen Elisabeth e anche da Kate, per non parlare di Diana Spencer. Gli occhi sono così puntati su di ...

“Cosa ho fumato veramente sull’Isola”. Francesco Monte racconta la verità. Si era rifiutato di parlare con tutti - ma - solo nel salotto di Silvia Toffanin - ha avuto il coraggio di dire come sono andate veramente le cose. E la Henger - a bocca aperta - reagisce così : Per tutti quelli che aspettano con ansia la puntata de L’Isola dei Famosi di martedì 13 febbraio, una brutta notizia: non ci sarà alcun confronto tra Francesco Monte ed Eva Henger. I due naufraghi, infatti, hanno deciso di non avere alcun faccia a faccia durante la diretta. Né andranno da Barbara D’Urso. In compenso, però, li vedremo nel salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo. È stato Piersilvio a convincerli e non hanno potuto dire di no. ...

Isola dei famosi 2018 - Alessia Marcuzzi agli hater : ‘Non dovete insegnarmi come si conduce’ : “Lavoro in TV da 25 anni. Non mi dovete insegnare come si conduce un programma”. Questa volta Alessia Marcuzzi non è rimasta in silenzio e ha risposto a tono alle tante critiche apparse sul web in seguito al suo confronto nello studio de L’Isola dei famosi con Eva Henger. Nel corso della terza puntata, infatti, la naufraga rientrata in Italia è stata ospite del reality di Canale 5 per spiegare meglio la sua posizione circa il ...

Isola dei Famosi 2018 - Alessia Marcuzzi risponde ai detrattori : “non dovete insegnarmi come condurre” : Alessia Marcuzzi e lo sfogo social riguardo la conduzione dell’Isola dei Famosi 2018 Non si placano le polemiche all’Isola dei Famosi 2018, che in modo ironico dal web è stato ribattezzato: “Isola dei Fumosi”. Aldilà delle battute sul caso Droga Gate, la situazione è più delicata di quel che appare. Anche la bionda conduttrice, Alessia Marcuzzi, sente l’esigenza di “schierarsi” a favore di Francesco Monte e allontanarsi decisamente dalla ...

Alessandro Preziosi : “Duettare con la Vanoni è un premio. È la più grande. Sarà come entrare in un quadro e viverci dentro” : Ad una come Ornella Vanoni, si sa, piace essere originale e stupire, ma il suo è un fare che è sempre intelligente e pacato, un po' come lo è la sua persona. Non è un caso, quindi, se per la serata più diversa dalle precedenti di questa 68esima edizione di Sanremo - quella di domani, venerdì 9 febbraio, quando tutti e venti i campioni in gara canteranno una versione rivisitata dei propri pezzi insieme ad ...

L'Isola dei Famosi : Eva svela come Monte ha preso e nascosto la droga Video : L'#Isola dei Famosi continua a creare polemiche riguardanti il caso droga scatenato da l'ex pornostar #Eva Henger. La donna ha rivolto delle pesanti accuse nei confronti dell'ex tronista #Francesco Monte e nel bel mezzo della bufera il bel Monte ha deciso di abbandonare il programma esattamente una settimana dopo l'uscita di Eva Henger, per potersi difendere per vie legali. Ci aspettiamo tutti, dunque, una vera e propria battaglia legale tra i ...

Isola dei Famosi - Filippo Nardi choc contro Francesca Cipriani : "Quelle come lei bisognerebbe sopprimerle" : All 'Isola dei Famosi il clima si fa sempre più teso e non c'è proprio verso di fare andare d'accordo Cecilia Capriotti e Filippo Nardi. La showgirl, infatti, ha detto più volte di voler 'smascherare' ...

