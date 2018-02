“Ma come osi sfidare Lady Diana!?” Passo falsissimo per Meghan Markle La futura moglie

Calabria - inchiesta sull’appalto per l’elisoccorso : 4 arresti. “Manager si muovevano come trafficanti di cocaina” : “Questi si muovono come i trafficanti di cocaina. Si davano appuntamenti in un ristorante e all’ultimo minuto lo cambiavano”. Sono le parole usate dal procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, per definire un dirigente della Regione Calabria, uno dell’Azienda sanitaria locale e due manager della Babcock Mcs Italia Spa. I quattro sono finiti oggi agli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta La Punta. Per gli inquirenti volevano alterare ...

“Ma come ti è venuto in mente?!”. Drastico cambio look per Serena Autieri. La giudice di Sanremo si mostra così - ma i fan inorridiscono : Non tutti si ricordano di Serena Autieri agli esordi. Era il 1998 e aveva appena 22 anni quando entro nel cast di Un posto al sole, interpretando il ruolo della cantante Sara De Vito. Da quel momento la sua stella ha iniziato a brillare e da allora è diventata una delle cantanti e attrici più amate e seguite del nostro paese e anche lei parteciperà alla 68esima edizione del Festival di Sanremo. Farà parte della giuria al fianco di ...

Marcella Bella a Verissimo : “Mamma è diventata anoressica dopo l’ictus di Gianni”. Come sta il cantante? : Marcella Bella è ospite a Verissimo di sabato 3 febbraio, in onda dalle 16 su Canale 5. Ecco cosa dichiara a Silvia Toffanin. Marcella Bella e la reazione della madre alla malattia del figlio La cantante rivela nel talk show qual è stata la drammatica reazione della madre alla malattia del figlio, Gianni Bella: “Mia […] L'articolo Marcella Bella a Verissimo: “Mamma è diventata anoressica dopo l’ictus di Gianni”. Come sta ...

“Ma come si è vestita?”. Colpo di scena : Kate Middleton fa flop. I tabloid non perdonano la duchessina che - alla cena di gala in Svezia - ha dato il peggio di sé. Senza considerare la spesa folle degli abiti per la trasferta… : Kate Middleton, ma che fai? Dura doverlo ammettere dopo averla elogiata a ogni occasione, a ogni outfit sfoggiato, anche al sesto mese di gravidanza, ma stavolta, cara Kate, non ci siamo proprio. Sarà stato solo per una sera, quella che stiamo per raccontarvi e sì, certo, i gusti sono gusti, ma quel vestito, che tra l’altro è costato un patrimonio, quindi, al di là di tutto, ha fatto storcere il naso a più di qualcuno. Siamo in ...

Amazon Go - come ti ‘rubo’ la merce nello store senza cassieri. Youtuber gira video : “Ma l’automazione incombe” : Il video blogger Linus Sebastian ha scatenato un vespaio in rete, dopo aver postato un video in cui testimonia di aver ‘rubato‘ degli assorbenti nel nuovo Amazon Go di Seattle: primo supermercato senza cassieri in cui la spesa si paga con un’app. In realtà Linus dimostra come, stornando la confezione di assorbenti dall’app, non esista poi un modo per restituire il prodotto acquistato, nonostante il rimborso arrivi puntuale. Nel video ...

Gerry Scotti : “Matrimonio? Un fallimento. Poi è arrivata Gabriella - ecco come l’ho conosciuta” : Gerry Scotti parla anche del fallimento del matrimonio e della sua attuale compagna in un’intervista a La Stampa. Gerry Scotti: “Il lavoro mi ha salvato dopo la fine del matrimonio” “Per uno con una famiglia come quella nella quale sono cresciuto io il matrimonio era sacro”, confessa il conduttore. “Il fatto che il mio sia […] L'articolo Gerry Scotti: “Matrimonio? Un fallimento. Poi è arrivata ...

Baby gang a Napoli/ Minniti : “Agiscono come i terroristi”. Arrivano i reparti speciali e i “Maestri di strada” : Baby gang a Napoli, Minniti: “Agiscono come i terroristi”. Arrivano i reparti speciali e i “maestri di strada”. Le ultime notizie sulle misure del governo per arginare l'emergenza(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 12:30:00 GMT)

Ignazio Moser : “Matrimonio con Cecilia Rodriguez?”. Ecco come risponde… : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano? Il loro probabile matrimonio è diventato uno dei principali tormentoni che riguardano la coppia, nata al Grande Fratello Vip 2. Ecco come rispondono loro, intervistati a Pitti Uomo a Firenze. Anche su Francesco Monte. Ignazio Moser: “Cecilia Rodriguez? Per stare insieme non bisogna necessariamente sposarsi” Cecilia indossa un […] L'articolo Ignazio Moser: “Matrimonio con ...

Spazio : 41P scala la “Marcia” - forte rallentamento nella rotazione della cometa : Orbita intorno al Sole ogni 5,4 anni, ha un’ampiezza di poco più di un chilometro e fa parte della famiglia delle comete gioviane: sono questi i tratti salienti di 41P/Tuttle-Giacobini-Kresák, la piccola cometa che ha suscitato l’interesse degli studiosi per il rallentamento della sua rotazione. A cogliere la ‘frenata’ di 41P – spiega Global Science – è stato un gruppo di astronomi dell’Università del Maryland che ha impiegato ...

Geografia - ecco le “Mappe cognitive” : l’Italia e l’Europa viste dalla nostra mente non sono come nella realtà : È più a est Bologna o Roma? Catania o Venezia? Ed è più a nord Cagliari o Taranto? Londra o Berlino? Le risposte giuste sono Roma, Catania, Taranto e Berlino. Vi sembra strano? Non siete i soli. Due ricercatori, dell’Università di Bologna e dell’Università di Aarhus (Danimarca), hanno indagato le mappe cognitive che la nostra mente utilizza per rappresentare lo spazio. Mappe che, stando ai risultati, sono spesso parecchio diverse rispetto alla ...

Berlusconi : “Maroni al governo? Lo escludo””Come coalizione possiamo puntare al 45%” : Berlusconi: “Maroni al governo? Lo escludo””Come coalizione possiamo puntare al 45%” Il leader di Forza Italia sul no di Maroni alla ricandidatura per le Regionali in Lombardia: “La sua è una scelta personale che rispetto. Lo dobbiamo ringraziare per il lavoro fatto. Fontana? Candidatura da valutare”. “A due mesi dalle elezioni siamo al 40%, punto […] L'articolo Berlusconi: “Maroni al ...

Elezioni - Renzi : “Mai con Berlusconi. Grasso e Boldrini sono come Fini. Di Maio? L’incarico non lo dà il Sacro Blog” : Nessun governo con Forza Italia, i presidenti di Camera e Senato in campo come Irene Pivetti e Gianfranco Fini e la consueta battuta sul Movimento Cinque Stelle e il blog di Beppe Grillo. Matteo Renzi apre la campagna elettorale con una lunga intervista a Repubblica nel giorno del presidio antifascista a Como. Rivendica il “milione di posti di lavoro in più” grazie al Jobs Act, le battaglie sui diritti civili e definisce un ...