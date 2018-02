M5S | è rivoluzione scontrini Versati 130 mila euro in 10 giorni

Rivoluzione cristiana - 50 candidate per Berlusconi : “Le donne fermeranno il M5S come la Dc fermò i comunisti” : Nel 1948 “furono le donne dei comitati civici della Dc a fermare i comunisti”. Oggi “saranno le donne di Rivoluzione cristiana a fermare il ribellismo e il Movimento 5 Stelle“. L’ex ministro Gianfranco Rotondi presenta in piazza Montecitorio e sulle note di ‘O bianco fiore’, l’inno della Democrazia cristiana, 50 donne candidate alle prossime politiche con Rivoluzione cristiana. “Sono donne di ...