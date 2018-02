Lunedi 12 Febbraio sui canali Sky Cinema HD

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA lunedì 12 febbraio : gigante femminile e inseguimenti di biathlon. Ore di passione per l’Italia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di lunedì 12 febbraio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà davvero una giornata interminabile: inizieremo alle 2.00 e vi faremo compagnia fino a pomeriggio inoltrato. Perché nel Tempio dello Sport “non è mai notte”. Si parta alle 2 di notte con il Team Event di pattinaggio artistico con la nostra squadra in quinta posizione ed in lizza per il sogno di una medaglia alle 2.15 poi grandissima ...

Hockey ghiaccio femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il calendario di lunedì 12 febbraio. Programma - orari e tv : Inoltre, sarà possibile seguire la gara attraverso il decoder TIM Vision , mentre per quanto riguarda lo streaming sono disponibili le piattaforme Eurosport Player e Premium Play. Il Programma dell'...

Hockey ghiaccio femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il calendario di lunedì 12 febbraio. Programma - orari e tv : Ritorna in campo il gruppo B: saranno Svizzera-Giappone e Svezia-Corea le gare di Hockey femminile previste per lunedì 12 febbraio. Le elvetiche e le scandinave vogliono la vittoria per ipotecare le semifinali, le due formazioni asiatiche cercano il riscatto. Le gare saranno trasmesse in tv da Eurosport, canale esclusivamente visibile sulla piattaforma Mediaset Premium. Inoltre, sarà possibile seguire la gara attraverso il decoder TIM Vision, ...

Slittino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di lunedì 12 febbraio e le azzurre in gara. Gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming : Dopo le prime medaglia assegnate nello Slittino singolo uomini, tocca alle donne fare il loro esordio all’Alpensia Sliding Centre per le prime due manche dello Slittino singolo. Dalle ore 11.50 italiane, infatti, scatterà la prima metà della gara (la seconda discesa sarà a seguire) che domani vedrà definire il suo podio. Le grandi favorite, com’è ben noto, saranno le tedesche Natalie Geisenberger, Dajana Eitberger e Tatjana Huefner ...

Salto con gli sci - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di lunedì 12 febbraio e le azzurre in gara. Gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming : Domani, lunedì 12 febbraio, tocca al Salto femminile. Le saltatrici si cimenteranno alle ore 13.50 nella prova olimpica sul trampolino HS109, lo stesso dal quale ieri gli uomini si sono sfidati. La gara vede tutte le atlete a caccia di Maren Lundby, autentica dominatrice della stagione e favorita numero uno per la medaglia d’oro. In gara, ci saranno ben quattro azzurre. Lara Malsiner e Manuela Malsiner possono ambire a un piazzamento fra ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di lunedì 12 febbraio e le azzurre in gara. Gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming : Terzo titolo olimpico in palio nello Speed skating: il pattinaggio di velocità su pista lunga prosegue la rassegna a cinque cerchi con la prova dei 1500 metri femminili. Tra le 28 atlete qualificate per la gara ci sono anche due italiane: Francesca Lollobrigida e Francesca Bettrone. Francesca Lollobrigida attualmente è 38a in classifica di Coppa del Mondo di distanza, con 13 punti, mentre Francesca Bettrone, che non ha conquistato punti, era la ...

Olimpiadi PyeongChang 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Il borsino e le percentuali di lunedì 12 febbraio : La giornata di lunedì 12 febbraio offrirà diversi momenti chiave per l’Italia alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Andiamo a scoprire il borsino e le speranze di medaglia degli azzurri. SCI ALPINO Ore 2.15, prima manche gigante femminile Ore 5.45, seconda manche gigante femminile Una delle gare più attese. Federica Brignone, Marta Bassino, Manuela Moelgg e Sofia Goggia possono giocarsi un podio. Va detto che le tre grandi favorite ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti gli azzurri in gara domani (lunedì 12 febbraio). C’è Carolina Kostner : Terza giornata di competizioni per il Pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018, che vedrà la conclusione del team event già iniziato venerdì, ancor prima della cerimonia inaugurale. In programma lunedì, vedremo il programma libero maschile, quello femminile ed infine la free dance, al termine della quale verranno assegnate le medaglie della prova a squadre. L’Italia schiererà Matteo Rizzo, Carolina Kostner e ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di domani (lunedì 12 febbraio). Tutti gli orari e come vedere le gare in tv : Terza giornata di competizioni per il Pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018, che vedrà la conclusione del team event già iniziato venerdì, ancor prima della cerimonia inaugurale. In programma lunedì, vedremo il programma libero maschile, quello femminile ed infine la free dance, al termine della quale verranno assegnate le medaglie della prova a squadre. Le competizioni verranno trasmesse dalle reti di Eurosport ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di lunedì 12 febbraio e le azzurre in gara in gigante. Gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming : Le donne dello sci alpino sono pronte per fare il loro debutto. Sarà il gigante ad aprire il programma di gare, lunedì 12 febbraio. La caccia è aperta a Mikaela Shiffrin, che inaugurerà un ricco calendario che la vede impegnata in tutte e 5 le prove individuali. L’americana è la natura favorita, nonostante venga da quattro gare non certo perfette considerando i suoi standard. Le principali avversarie della Shiffrin parlano italiano. ...